XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

22,54 EUR -1,57% (30.12.2022, 14:05)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (01.01.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Einer der schwächsten Werte des Jahres 2022 im SDAX sei VARTA mit minus 80,% gewesen. Das Papier des deutschen Batterieherstellers sei aber erst im Dezember vom MDAX in den Nebenwerteindex abgestiegen. In den wirtschaftlich unsicheren Zeiten der vergangenen Monate hätten sich Konsumenten auch beim Kauf von Elektronik wie etwa kabellosen Kopfhörern zurückgehalten, in denen die Lithium-Ionen-Knopfzellen von VARTA verbaut würden. Hinzugekommen seien die gestiegenen Preise für Rohstoffe und Energie, die den Ellwanger Konzern im dritten Quartal sogar in die roten Zahlen gerissen hätten. Aber auch Verzögerungen bei Kundenprojekten im gewöhnlich gewinnträchtigen Geschäft mit Mikrobatterien sowie Sorgen vor Batteriekonkurrenz etwa bei den AirPods Pro von Apple hätten belastet. Das Unternehmen steuere mit Einsparungen gegen. So solle ein Fabrikneubau für die größere Rundzelle V4Drive für Eelktroautos erst nach verbindlichen Kundenzusagen fortgesetzt werden. Eigentlich sei V4Drive ein großer Hoffnungsträger gewesen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:22,42 EUR -1,58% (30.12.2022, 22:26)