Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

28,57 EUR +1,53% (13.10.2022, 12:36)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

28,58 EUR +1,71% (13.10.2022, 12:22)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (13.10.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Seit mittlerweile einem Jahr stehen wir bei VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) auf der Short-Seite, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Damit hätten die Experten vom "ZertifikateJournal" goldrichtig gelegen, denn die Aktie stehe unter Druck. Gegenüber dem Hoch sei der Titel um fast 85 Prozent eingebrochen.Den letzten großen Schub nach unten habe der Titel mit der jüngsten Prognosesenkung bekommen. Seien erst Ende Juli die Ziele für 2022 und für das dritte Quartal wegen trüberer Konjunkturaussichten und hoher Kosten angepasst worden, habe das Management diese bereits wieder einkassiert. Als Gründe würden unter anderem gestiegene Kosten für Energie und für Rohstoffe genannt. Zusätzlich hätten sich zwei große Aufträge verzögert. Weil Material fehle, könne VARTA angeblich Apple derzeit nicht mit Mikrobatterien für die Airpods beliefern. Nun traue sich der Batteriehersteller überhaupt keine Prognose mehr zu. Die VARTA-Aktien seien nach Bekanntwerden der Nachricht auf den tiefsten Stand seit Mitte 2019 eingebrochen.Damit nicht genug: Der CEO des Batteriekonzerns, Herbert Schein, habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Er bleibe jedoch bis Ende des Jahres im Vorstand. Als Grund habe VARTA den Aufbau einer neuen Sparte genannt. Schein solle das Geschäft mit E-Mobility und Batterypacks vorantreiben. Die Aktivitäten sollten künftig in einer eigenen Gesellschaft gebündelt werden. Die Position des Vorstandssprechers solle Markus Hackstein übernehmen. Börsianer legten VARTA diese Personalie als weiteres Zeichen von Schwäche aus, was erneut zu panikartigen Verkäufen führte, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 40/2022)Börsenplätze VARTA-Aktie: