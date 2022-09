Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

58,76 EUR -1,14% (22.09.2022, 22:26)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (23.09.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die VARTA-Aktie habe seit Jahresanfang rund 50% an Wert verloren und bewege sich langsam in Richtung 2020er-Tief. Viele Anleger und Analysten würden mittlerweile glauben, dass dem Batteriehersteller der große Einstieg in die Elektromobilität doch nicht gelingen könnte. Diese Befürchtungen seien aber überzogen. Denn VARTA sei jetzt sogar dabei, auch große Batteriezellen für große Speicher zu produzieren. Auch wenn die Bekanntgabe einer großen Kooperation mit einem Großkunden im Bereich der Elektromobilität weiter auf sich warten lasse, wäre es jetzt falsch, sich auf dem aktuellen Niveau von den VARTA-Aktien zu trennen. Charttechnisch sei das Papier aber ganz klar angeschlagen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.09.2022)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze VARTA-Aktie:XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:58,66 EUR -2,33% (22.09.2022, 17:35)