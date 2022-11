Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (15.11.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die Enttäuschung über die Ziele von VARTA für das kommende Jahr habe am Dienstag im Handelsverlauf deutlich nachgelassen. Nach enttäuschenden Prognosen sei der Kurs zeitweise mit mehr als elf Prozent ins Minus gesackt. Weite Teile hätten aber aufgeholt werden können, am Ende habe noch ein Abschlag von 1,4 Prozent auf 32,03 Euro gestanden. Im späten Handel komme nun allerdings erneut Druck auf.Auf Tradegate notiere das Papier nun bei 30,70 Euro.Etwas ermutigend hätten die Anleger im Tagesverlauf vorgestellte Sparpläne von VARTA gewertet. Die Gegenreaktion sei aber auch gekommen, da die Aktie in diesem Jahr die schlechteste im MDAX sei. Seit Jahresbeginn habe sie 72 Prozent verloren. Die Talfahrt habe sich im September wegen der zurückgezogenen Jahresziele noch beschleunigt.Am Standort im schwäbischen Nördlingen würden rund 500 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Ein Unternehmenssprecher habe gesagt, dass die Produktionsbeschäftigten von Dezember bis April in bis zu 80 Prozent Kurzarbeit gehen sollten. In Nördlingen produziere VARTA insbesondere kleine Lithium-Ionen-Batterien. Diese Zellen würden beispielsweise in Kopfhörern eingesetzt. Insgesamt würden an dem Standort etwa 800 Mitarbeiter arbeiten.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen solle dieses Jahr von 283 Millionen im Vorjahr auf 55 bis 60 Millionen Euro sinken. Für das kommende Jahr seien 90 bis 110 Millionen Euro operativer Gewinn einkalkuliert.Aus charttechnischer Sicht sei es für die Aktie von VARTA nun enorm wichtig, dass kein neues Jahrestief ausgebildet werde. Das bisherige Tief liege bei 26,62 Euro. Derzeit ist das Papier kein Kauf, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2022)Mit Material von dpa-AFX