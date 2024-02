Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze VARTA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

15,445 EUR -1,78% (23.02.2024, 10:12)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

15,36 EUR -2,78% (23.02.2024, 10:26)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.

Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (23.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.VARTA sei vor wenigen Tagen Ziel einer Cyberattacke geworden. Die IT-Systeme und damit auch die Produktion seien vorübergehend aus Sicherheitsgründen heruntergefahren und vom Internet getrennt worden. VARTA arbeite an der schrittweisen Prüfung und Wiederinbetriebnahme der Systeme. Der Aktie würden dennoch neue Tiefststände drohen."Mittlerweile ist klar, dass hinter der Cyberattacke eine organisierte Hackergruppe steckt, der es mit hoher krimineller Energie gelungen war, die hohen Absicherungsstandards der VARTA-IT-Systeme zu durchbrechen", heiße es in einer Mitteilung.Aktuell gebe es aber noch keine verlässlichen Angaben zur Dauer der Aufarbeitung und Lösung des Angriffs sowie zu einer vollständigen Inbetriebnahme der Produktion an allen fünf weltweiten Produktionsstandorten Ellwangen, Nördlingen, Dischingen, Brasov/Rumänien und Batam/Indonesien. Allerdings bestehe die Aussicht, erste Teile der Anlagen ab der kommenden Woche wieder anlaufen zu lassen. Bei einem von Warburg Research prognostiziertem Wochenumsatz von 17 bis 19 Mio. Euro könnte sich der Schaden bereits auf über 50 Mio. Euro belaufen - auch wenn die Summe am Ende durch eine Versicherung abgedeckt sein dürfte.Derzeit werde zudem geprüft, wie sich die Cyberattacke auf die laufende Restrukturierung des Konzerns auswirke. "Das Unternehmen geht davon aus, dass der Vorfall den Prozess möglicherweise erschweren, aber nicht aufhalten wird", so VARTA laut Mitteilung.Es bleibe dabei: Halte der Verkaufsabdruck an, könnte die VARTA-Aktie schon bald die Tiefs aus dem Juni 2023 bei 13,83 Euro angesteuern. Frische Wasserstandsmeldungen zur operativen Entwicklung dürfte es spätestens mit dem Geschäftsbericht 2023 am 28. März geben - wenn die Veröffentlichung nicht verschoben werden müsse. DER AKTIONÄR halte an seiner abwartenden Haltung fest.Anleger bleiben vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2024)