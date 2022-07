XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

73,04 EUR +0,05% (18.07.2022, 12:33)



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

72,86 EUR +0,11% (18.07.2022, 12:47)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (18.07.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Auch das Chartbild der VARTA-Aktie sehe im aktuell schwachen Marktumfeld deutlich angeschlagen aus. Für weiteren Zündstoff habe zuletzt außerdem ein massiver Insiderverkauf des Aufsichtsratschefs Michael Tojner gesorgt. Nach darauffolgenden Rücksetzern stehe der Titel nun an einer wichtigen Chartmarke.Neben den aktuellen Sorgen um die explodierenden Energie- und Rohstoffkosten sei es besonders der Insiderverkauf gewesen, der der VARTA-Aktie letzten Donnerstag zugesetzt habe. Aufsichtsratschef und Hauptaktionär Michael Tojner habe laut der öffentlichen Bekanntgabe ein Aktienpaket im Wert von 15,6 Mio. Euro veräußert.Den Anlegern habe das gar nicht geschmeckt. Die VARTA-Aktie habe daraufhin um 5,6% bis an die horizontale Unterstützung bei 73,02 Euro zurückgesetzt. Es gebe aber zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer. Infolge der dynamischen Bewegung habe das Papier deutlich unter dem unteren Bollinger-Band notiert und sei damit überverkauft gewesen. Eine kurzfristige Stabilisierung auf diesem Niveau sei nun recht wahrscheinlich. Sollte bald der Sprung über die eben genannte Marke bei 73,02 Euro gelingen, wäre sogar mit einer Gegenbewegung bis an die Abwärtstrendlinie, die momentan bei 81 Euro verlaufe, zu rechnen. Sollte dies allerdings nicht innerhalb der nächsten Handelstage gelingen, drohe weiteres Ungemach. Dann wäre das Verkaufssignal endgültig ausgelöst und es müsse mit anhaltend fallenden Kursen bis mindestens an das 52-Wochen-Tief bei 67,88 Euro gerechnet werden.