XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

24,31 EUR +3,23% (30.03.2023, 10:37)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (30.03.2023/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Es war nur eine Frage der Zeit, bis sich der schwer angeschlagene Batteriekonzern VARTA (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) frisches Geld besorgen musste, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Vergangene Woche sei soweit gewesen: Via Kapitalerhöhung seien 51 Mio. Euro hereingekommen. Gezeichnet worden seien die neuen Aktien vom Großaktionär, dem Investor Michael Tojner. Die Maßnahme sei Bestandteil eines Restrukturierungsplans. Zwar bestätige ein von KPMG erstelltes Gutachten dem Konzern die Restrukturierungsfähigkeit und klare Wachstumsperspektiven. Voraussetzung sei aber die konsequente Reduzierung der Kostenbasis in den Bereichen Beschaffung, interner Prozesse und Personal sowie eine weitere Diversifikation der Kundenbasis und Investitionen in Wachstumsfelder. Kurios: Tojner habe sich von einem Großteil der neu erworbenen Aktien bereits wieder getrennt.Das Chaos bei VARTA geht also weiter, die Aktie bleibt ein klarer Short, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:24,26 EUR +2,49% (30.03.2023, 10:47)