Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Seltenes Bild bei VARTA. Nach mehrmonatiger Talfahrt und einer Flut an schlechten Nachrichten samt gesenkter Analystenziele habe sich die Aktie des Batterieherstellers in den letzten drei Wochen von den Rekordtief lösen und mehr als 37 Prozent an Wert zulegen können. Sei das der Beginn einer nachhaltigen Gegenbewegung?Der Reihe nach: Anfang 2021 habe die VARTA-Aktie noch ein Rekordhoch bei rund 181 Euro markiert. Auf diesem Niveau habe sich der Kurs aber nicht lange halten können. Die anschließende Talfahrt sei im September 2022 nach der Aussetzung der Jahresziele beschleunigt worden. Der Wert sei von rund 60 auf unter 30 Euro abgesackt.In diesem Bereich habe sich die Aktie bis März dieses Jahres behaupten können - dann sei es nach einer Kapitalerhöhung weiter bergabgegangen. Auch die Einigung mit Banken auf ein Umbaukonzept habe dem Kurs nicht geholfen. Nachdem Goldmann Sachs Zweifel am Erreichen der Jahresziele geäußert und das Kursziel von 30 auf 15 Euro halbiert habe, sei Ende Juni bei 13,82 Euro ein neues Tief markiert worden.Am 31. Mai habe die DZ BANK nachgelegt. Aus heutiger Sicht erscheine ihm die aktuelle Prognose für das laufende Jahr, insbesondere mit Blick auf die erwartete Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr, mit einigen Fragezeichen behaftet, so Analyst Michael Punzet. Dass der Experte den fairen Wert der Papiere daher sogar von 20 auf 10 Euro halbiert habe, habe aber für keinen weiteren Verkaufsdruck mehr gesorgt.Es bleibe dabei: Eine signifikante Verbesserung der operativen Entwicklung dürfte sich kurzfristig eher nicht einstellen, zumal sich an der Wettbewerbssituation zuletzt nicht viel geändert habe. Die Jahresprognose stehe daher auf wackeligen Beinen. Wie die ursprünglich geplante E-Offensive weitergehen solle, sei ebenfalls offen. Zudem müsse sich zeigen, wie lange die finanzielle Stabilität des Batteriekonzerns am Ende wirklich gewährleistet sei.Auch wenn die technische Gegenbewegung sicher noch ein paar Tage laufen könnte, drängt sich angesichts dieser Gemengelage ein Einstieg bei der Aktie weiterhin nicht auf, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2023)Mit Material von dpa-AFX