Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (14.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Als hätte der Batteriehersteller nicht schon mit genug Baustellen: VARTA sei dem Vernehmen nach Ziel einer Cyberattacke auf Teile ihrer IT-Systeme geworden. Damit seien formal die fünf Produktionsbetriebe sowie die Verwaltung betroffen. Die IT-Systeme und damit auch die Produktion seien vorübergehend aus Sicherheitsgründen heruntergefahren und vom Internet getrennt worden."Die IT-Systeme sowie der Umfang der Auswirkungen werden gegenwärtig überprüft", heiße es aus der Konzernzentrale. Dabei werde mit höchster Sorgfalt auf die Datenintegrität geachtet. In welchem Umfang ein tatsächlicher Schaden entstanden sei, könne noch nicht benannt werden.Aus Vorsichtsgründen seien umgehend erforderliche Maßnahmen durchgeführt worden, und eine sofort eingerichtete Task-Force arbeite mit Unterstützung von Cybersecurity-Experten und Datenforensikern daran, den Normalbetrieb schnellstmöglich wiederherzustellen und den Vorfall aufzuarbeiten.Ausmaß, Folgen, Kosten und Hintergründe des Hackerangriffs seien noch ungewiss. Aber auch ohne diesen Zwischenfall habe der Vorstand derzeit genug zu tun."Der Aktionär" halte an seiner abwartenden Haltung fest. Sobald die IT-Systeme wieder fehlerfrei laufen würden, müsse VARTA die Restrukturierung weiter konsequent vorantreiben, aber gleichzeitig auch die finanzielle Stabilität nachhaltig gewährleisten. Nur dann könnte eine Trendwende gelingen. Keine leichte Aufgabe. Gehe der Plan nicht auf, dürfte die Aktie neue Tiefststände ausloten. (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link