Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

28,87 EUR -1,03% (18.11.2022, 08:41)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

29,00 EUR -2,75% (17.11.2022, 17:35)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (18.11.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Die herausfordernde wirtschaftliche Lage und die globalen Krisen würden wohl auch im kommenden Jahr für Schwierigkeiten in der Lieferkette, bei den Kosten und der Nachfrage sorgen. Die neuen Prognosen des Ellwanger Konzerns fallen entsprechend zurückhaltend ausfallen. Die Analysten würden weiter ihre Einschätzungen senken.So habe z.B. JPMorgan das Kursziel für die VARTA-Aktie nach den neuen Zahlen und Planvorgaben von 45 auf 30 Euro reduziert und die Einstufung auf "neutral" belassen. Und Berenberg ("hold") habe den fairen Wert für das Papier ebenfalls gesenkt - von zuletzt 45 auf 35 Euro.VARTA komme vorerst nicht aus dem Abwärtsstrudel heraus. Die enttäuschende Geschäftsentwicklung und die unter den Erwartungen liegende Ergebnisprognose dürfte die Aktie kurz- und mittelfristig weiter belasten. Zu diesem Schluss kämen nun auch immer mehr Analysten. Das neu aufgestellte Management versuche den angeschlagenen Batteriehersteller wieder auf Kurs zu bekommen. Das dürfte im aktuellen Marktumfeld jedoch weiterhin kein leichtes Unterfangen werden. Anleger sollten vor einem Einstieg die nächsten Nachrichten zur operativen Entwicklung abwarten, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.11.2022)Börsenplätze VARTA-Aktie: