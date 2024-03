Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (18.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.VARTA sei im Februar Ziel einer Cyberattacke geworden. Dem Vernehmen nach habe der Batteriehersteller die Produktion aber größtenteils wieder hochgefahren. Zuverlässige Angaben zu den finanziellen Auswirkungen gebe es weiter keine. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts sei verschoben worden. Die Aktie sei auf ein neues Rekordtief abgesackt. Nun drohe der nächste Abstieg.Über den Hackerangriff und mögliche Folgen für VARTA habe "Der Aktionär" bereits berichtet. Die ursprünglich für den 28. März vorgesehene Veröffentlichung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2023 und des Jahresabschlusses sei aufgrund der daraus resultierenden Beeinträchtigungen, die eine Finalisierung der Finanzberichte und den Abschluss ihrer Prüfung durch den Abschlussprüfer deutlich erschweren würden, auf ein noch festzulegendes Datum nach dem 30. April 2024 verschoben worden.Eine schlechte Nachricht komme selten allein. Denn damit drohe VARTA nun auch noch der Ausschluss aus dem SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ). Hintergrund: Nach den Vorgaben der Deutschen Börse für Unternehmen, die im Prime Standard notiert seien, müssten Geschäftsberichte spätestens vier Monate nach Ablauf des jeweiligen Geschäftsjahres veröffentlicht werden. Eine Verlängerung dieser Frist könne nicht beantragt werden. "Wenn VARTA dieser Veröffentlichungspflicht nicht nachkommen wird, könnte die Mitgliedschaft im SDAX-Index bei der nächsten Überprüfung am 5. Juni aufgehoben werden", heiße es heute bei Berenberg.Angesichts der negativen Gemengelage bleiben Anleger weiter an der Seitenlinie, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 18.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze VARTA-Aktie: