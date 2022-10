Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

30,09 EUR -0,56% (10.10.2022, 11:44)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

29,86 EUR -0,47% (10.10.2022, 11:33)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (10.10.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Über die jüngste Entwicklung und den deutlichen Kursrücksetzer bei VARTA habe "Der Aktionär" zuletzt eingehend berichtet. In den letzten Handelstagen sei wieder etwas Ruhe eingekehrt. Die Aktie arbeite im Bereich der 30-Euro-Marke an einer Stabilisierung, nachdem allein für den letzten Monat ein Minus von knapp 50 Prozent zu Buche stehe.Nach der Prognosesenkung und der anschließenden Aussetzung dieser überarbeiteten Planvorgaben habe Herbert Schein sein Amt als VARTA-Vorstandsvorsitzender niedergelegt. Zudem verkaufe Großaktionär Michael Tojner weiter VARTA-Aktien. Short-Seller würden am Ball bleiben.Die Anleger würden derweil auf die nächsten Nachrichten warten. Laut Finanzkalender stünden die Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal aber erst am 15. November auf der Agenda. Im Anschluss dürfte es dann auch eine neue Prognose für das Gesamtjahr geben.Anleger würden auf frische Zahlen und weitere Maßnahmen des VARTA-Managements warten, mit denen das verloren gegangene Vertrauen der Investoren zurückerobert werden solle. Ohne frische Impulse dürfte die Aktie vorerst weiter im Bereich um 30 Euro seitwärts tendieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA AG. (Analyse vom 10.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link