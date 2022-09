Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

65,10 EUR -7,32% (01.09.2022, 14:50)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

64,68 EUR -7,57% (01.09.2022, 14:35)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (01.09.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die VARTA-Aktie befinde sich seit mehreren Monaten in einem Abwärtstrend. Im angeschlagenen Marktumfeld sei der Kurs heute dabei sogar auf tiefsten Stand seit April 2020 gerutscht. Mit dem Bruch der wichtigen charttechnischen Unterstützung im Bereich um 68 Euro sei ein frisches Verkaufssignal generiert worden. Fundamentale Neuigkeiten gebe es indes keine."Aktionär"-Leser würden wissen: Im ersten Halbjahr hätten die anhaltenden Folgen der Pandemie und des Kriegs in der Ukraine VARTA ausgebremst. Die Jahresprognosen seien wegen Projektverzögerungen und hoher Kosten gesenkt worden. Analysten hätten im Anschluss ihre Schätzungen überarbeitet und im Anschluss mit wenigen Ausnahmen ihre Kursziele gesenkt. Im Schnitt sähen die Experten die Papiere nun bei 78,47 Euro fair bewertet.Nicht ohne Grund: Mit einem KGV von über 30 sei die Aktie bei rückläufigen Gewinnen im aktuellen Umfeld nicht wirklich billig. Auch wenn der Produktionsstart für neue Kundenprojekte und das erfahrungsgemäß starke letzte Quartal im Bereich Haushaltsbatterien wichtige Wachstums- und Ergebnistreiber seien.Mit dem heutigen Kursrutsch unter die horizontale Unterstützungszone um 68 Euro generiere die Aktie ein mittelfristiges Verkaufssignal. Würden die Bären am Drücker bleiben, könnte in den kommenden Wochen das Tief aus dem März 2020 im Bereich um 51 Euro getestet werden. Erst mit der nachhaltigen Rückeroberung der Unterstützungszone und einem Bruch des Abwärtstrends würde sich das Chartbild wieder aufhellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 01.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link