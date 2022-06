Börsenplätze VARTA-Aktie:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (29.06.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Nach einem freundlichen Wochenstart trübe sich die Stimmung wieder ein und der Gesamtmarkt gehe am heutigen Mittwoch in die Knie. Die Inflations- und Konjunktursorgen würden weiterhin belasten und insbesondere Technologie-Titel wie die VARTA-Aktie stünden unter Druck.Nachdem der TecDAX-Titel im Mai auf ein neues Jahrestief bei 67,88 Euro gefallen sei, habe sich die Aktie in den vergangenen Wochen erholt. Die Bullen hätten am 20. Juni ein Zwischenhoch bei 91,46 Euro erreicht. Der Widerstand bei der 91-Euro-Marke sei allerdings nur kurzzeitig unterschritten worden und das Papier sei nach unten abgeprallt.In der letzten Woche sei die VARTA-Aktie immer weiter abgesackt und um den kurzfristigen GD21 zwischen 81 bis 91 Euro gependelt. Am Widerstand bei 86,88 Euro sei der Kurs erneut nach unten abgeprallt und schicke den Titel heute um über fünf Prozent in die Tiefe. Damit rücke nun der Support-Bereich bei der psychologisch wichtigen 80-Euro-Marke jetzt ins Visier.Anleger müssen sich bei der VARTA-Aktie weiterhin in Geduld üben, so Tim Temp von "Der Aktionär". Die technische Lage sehe nicht gut aus und weitere Kursverluste sollten in den nächsten Tagen einkalkuliert werden, wenn das Verkehrssignal ausgelöst werde. (Analyse vom 29.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link