Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien.



Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (15.03.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.VARTA sei im Februar Ziel einer Cyberattacke geworden. Dem Vernehmen habe der Batteriehersteller die Produktion mittlerweile fast wieder komplett hochgefahren und die meisten Mitarbeiter in Deutschland seien wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Zuverlässige Angaben zu den finanziellen Auswirkungen gebe es weiter keine. Fakt sei dagegen: Die Aktie steuere auf ein neues Rekordtief zu.Von dem Hackerangriff Mitte Februar seien alle fünf Produktionsbetriebe (drei in Deutschland, einer in Rumänien, einer in Indonesien) sowie die Verwaltung betroffen gewesen. Die IT-Systeme und damit auch die Produktion seien vorübergehend aus Sicherheitsgründen heruntergefahren und vom Internet getrennt worden."Mittlerweile ist klar, dass hinter der Cyberattacke eine organisierte Hackergruppe steckt, der es mit hoher krimineller Energie gelungen war, die hohen Absicherungsstandards der VARTA-IT-Systeme zu durchbrechen", habe der Konzern im Anschluss erklärt. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des möglichen Schadens und in welchem Umfang dieser versicherungsgedeckt sei, sei Teil der laufenden Aufarbeitung. "Der Aktionär" hat bereits erklärt : Auch ohne diesen Zwischenfall habe die Konzernleitung genug zu tun. Eine signifikante Verbesserung des Zahlenwerks dürfte sich in der unverändert angespannten Wirtschaftslage eher nicht einstellen, zumal sich an der Wettbewerbssituation zuletzt nicht viel geändert habe und eine nachhaltige Belebung der Nachfrage weiterhin fraglich sei. Der hohe Verschuldungsgrad in Bezug auf das Ergebnis sorge bei einigen Börsianern schon länger für Bauschmerzen. VARTA versuche mit einem Restrukturierungsprogramm, dem Fokus auf den wachsenden Markt für Energiespeicher und neuen Projekten und Produktideen zu punkten."Der Aktionär" halte an seinem Fazit fest: Die Aktie sei zuletzt weiter zurückgefallen und steuere wie erwartet die Tiefststände aus dem Juni 2023 bei 13,83 Euro an. Frische Wasserstandsmeldungen zur operativen Entwicklung dürfte es erst mit dem Geschäftsbericht 2023 am 28. März geben - wenn die Veröffentlichung nicht verschoben werden müsse.Anleger bleiben angesichts der negativen Gemengelage vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur VARTA-Aktie. (Analyse vom 15.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link