Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (05.09.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem sehr schwachen Gesamtmarkt hätten die Aktien von VARTA ihren jüngsten Kursrutsch zum Wochenstart mit einem Minus von fast zehn Prozent fortgesetzt können. Der Titel notiere damit nicht mehr weit entfernt von seinem Corona-Tief. Hinzu komme, dass die Aktie noch heute ein weiteres Verkaufssignal generieren könnte.Ende Juli erst habe der Konzern die Jahresziele wegen Projektverzögerungen und hoher Kosten senken müssen. Positive Schlagzeilen habe es anschließend kaum noch gegeben. Einige Analysten hätten ihre Kursziele gesenkt. Experten würden sich auch um Konkurrenzdruck sorgen. Die Umsatzannahmen von VARTA seien zunehmend ambitioniert, habe es etwa von der DZ BANK geheißen.Die Aktie habe sich folglich in ihrem mittelfristigen Abwärtskanal weiter gen Süden bewegt. Letzte Woche habe sich die Lage dabei zugespitzt. Nach einer kurzen Stabilisierung im Bereich der Unterstützungszone um 72 Euro sei sie schlussendlich unter diese Marke gerutscht und habe daraufhin ihre Abwärtsbewegung beschleunigt.Nun könnte es sogar noch schlimmer kommen. Infolge des Kursrutschs am heutigen Montag würden die Papiere sogar direkt an der unteren Begrenzung des Abwärtskanals bei 60 Euro notieren. Werde auch dieser Support nach unten durchbrochen, dürfte sich der Abverkauf nochmals beschleunigen. Dann dürfte schnell die Unterstützung am Corona-Tief bei 50,50 Euro ins Visier genommen werden.Erst wenn sich abzeichnet, dass VARTA im Bereich CoinPower wieder profitabel wächst und in den nächsten Quartalen mit seinen Investitionen in dem lukrativen E-Mobilitäts-Segment wie geplant Fuß fassen kann, dürfte die Aktie wieder richtig Fahrt aufnehmen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.09.2022)(Mit Material von dpa-AFX)