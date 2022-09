Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze VARTA-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

38,60 EUR -1,77% (26.09.2022, 15:53)



XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:

38,93 EUR +0,83% (26.09.2022, 15:37)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol Deutschland:VAR1) produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Microbatteries & Solutions" und "Household Batteries" tätig.



Das Segment "Microbatteries & Solutions" fokussiert sich auf das OEM-Geschäft für Mikrobatterien sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA die weltweiten Maßstäbe im Mikrobatterienbereich und ist anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher. (26.09.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Ihre vorsichtige Haltung sei zum wiederholten Male bestätigt worden, würden die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH die jüngsten Ereignisse bei VARTA in ihrer nun vorgelegten EQUI-Note zusammenfassen. Die sich eintrübende Konsumentenstimmung mache sich in den Kunden-Abrufen des schwäbischen Batterieherstellers bemerkbar, auch der Geschäftsgang in Q3/22 sei wohl unter der geguideten Q3-Erwartung geblieben. Damit werde die ursprünglich eingeplante sehr kräftige Nachfragesteigerung in H2/22 "zunehmend unrealistisch".Die Guidance FY 22, wie die kommunizierte Planung für Q3/22 seien am 23.09.22 ausgesetzt worden.Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die globalen Produktions- und Lieferketten einiger Kunden sowie die steigenden Rohstoff- und Energiepreise in Folge dieser Krisen würden im FY 22 nachhaltiger und stärker als ursprünglich vom Management erwartet bremsen. Und darüber hinaus: wichtige Consumer-Kunden hätten erst kürzlich auf eine sich eintrübende Kaufstimmung hingewiesen - Abrufe würden ausbleiben. Die angestoßenen Investitionen in "V4Drive" Rundzellen würden unterdessen - bis weit ins FY 23 - anhalten.Die Researcher würden noch vorsichtiger und die EQUI.TS-Schätzungen anpassen.Neu allerdings sei: Die relative Bewertung sei auf den Peer-Durchschnitt gesunken.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, stufen die VARTA-Aktie in ihrer heute veröffentlichten Studie unverändert auf "halten". (Analyse vom 26.09.2022)