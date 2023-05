Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Uzin Utz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Uzin Utz-Aktie:

53,00 EUR +3,11% (17.05.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Uzin Utz-Aktie:

53,00 EUR 0,00% (17.05.2023, 17:36)



ISIN Uzin Utz-Aktie:

DE0007551509



WKN Uzin Utz-Aktie:

755150



Ticker-Symbol Uzin Utz-Aktie:

UZU



Kurzprofil Uzin Utz SE:



Der Komplettanbieter für Bodensysteme Uzin Utz (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) aus Ulm ist mit über 1.400 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von 487,1 Mio. Euro (2022) führend in der Entwicklung und Herstellung von Produkten und Maschinen rund um Estrich, Boden, Fliesen und Parkett. Die bauchemischen Produktsysteme zur Untergrundvorbereitung, Verlegung von Bodenbelägen und Oberflächenveredelung sowie Maschinen und Werkzeuge für die Boden- und Wandbearbeitung werden von den Konzernunternehmen nahezu alle selbst entwickelt und hergestellt und unter den international erfolgreichen Marken UZIN, WOLFF, PALLMANN, arturo, codex und Pajarito weltweit vertrieben. Seit 111 Jahren macht das Unternehmen als Familienunternehmen die Welt der Böden zu seiner Berufung und unterstützt Handwerk, Planer, Architekten und Bauherren. Weitere Informationen unter www.uzin-utz.com (17.05.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uzin Utz SE (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) weiterhin zu kaufen.Uzin Utz habe gestern die Zahlen zum ersten Quartal 2023 veröffentlicht, die eine solide Geschäftsentwicklung aufzeigen würden.Im ersten Quartal hätten die Umsatzerlöse um 4,2% yoy auf 121,2 Mio. Euro zugelegt (Vj.: 116,3 Mio. Euro). Die Aktienanalysten der Montega AG seien angesichts der noch dynamischen Entwicklung im Vorjahresquartal (+11,2% yoy) und mäßiger Vergleichswerte aus dem Marktumfeld von einer etwas niedrigeren Wachstumsrate ausgegangen (MONe: +2,2% yoy). Nichtsdestotrotz dürfte das Unternehmen, wie bereits im vierten Quartal 2022, allein durch Preiseffekte gewachsen sein, während nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG ein Rückgang der Absatzmengen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich vorgelegen habe. Nähere Angaben zur regionalen bzw. segmentbasierten Umsatzentwicklung habe Uzin Utz im Zuge der Berichterstattung allerdings nicht gemacht.Die Rohertragsmarge (bezogen auf die Gesamtleistung) habe um 130 BP yoy auf 53,5% zugelegt. Allerdings seien die Personalkosten (+9,2% yoy auf 31,4 Mio. Euro), die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+5,0% yoy auf 23,6 Mio. Euro) sowie das Abschreibungsvolumen (+4,8% yoy auf 4,2 Mio. Euro) überproportional gestiegen. Der Anstieg der OPEX dürfte jedoch zumindest in Teilen den Vorbereitungen hinsichtlich des für das zweite Halbjahr 2023 avisierten Produktionsbeginns am neuen Trockenmörtelwerk in Waco (Texas, USA) geschuldet sein. In Summe habe Uzin Utz im ersten Quartal ein EBIT von 7,9 Mio. Euro (Vj.: 8,5 Mio. Euro) bzw. eine EBIT-Marge von 6,5% erzielt (Vj.: 7,3%; MONe: 6,3%). Das Nachsteuerergebnis habe bei 4,9 Mio. Euro gelegen (Vj.: 6,2 Mio. Euro).Vor diesem Hintergrund würden die Analysten der NORD/LB die Visibilität für 2023 ff. nach wie vor als sehr begrenzt erachten, Uzin Utz auf Gesamtjahressicht aber unverändert ein leichtes Umsatzwachstum und zugleich die Eindämmung des Ergebnisrückgangs im einstelligen Prozentbereich zutrauen. Hervorzuheben sei jedoch, dass das zweite Quartal 2023 noch mit einer exzellenten Vorjahresbasis konfrontiert sei, da das zweite Quartal 2022 das erlösstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte dargestellt habe (Umsatz +11,2% yoy auf 130,2 Mio. Euro; EBIT-Marge: 10,0%). Der Newsflow zur operativen Entwicklung dürfte somit kurzfristig schwächer, im Verlauf von dem zweiten Halbjahr aber tendenziell stärker ausfallen.Uzin Utz habe einen den Umständen entsprechend soliden Jahresstart verzeichnet. Trotz der marktbedingt gedämpften Geschäftsentwicklung bleibe nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG die mittelfristige Zielsetzung (2025e: Umsatz > 550 Mio. Euro; EBIT-Marge > 8%) realistisch.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt das Rating "kaufen" mit einem unveränderten Kursziel von 72,00 Euro für die Aktie von Uzin Utz. (Analyse vom 17.05.2023)