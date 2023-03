Nach Fortschreibung seines DCF-Modells bestätigt Patrick Speck, Analyst der Montega AG, die Kaufempfehlung mit einem erhöhten Kursziel von 72,00 Euro (zuvor: 68,00 Euro). (Analyse vom 15.03.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Uzin Utz-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Uzin Utz-Aktie:

54,00 EUR +1,12% (15.03.2023, 11:51)



ISIN Uzin Utz-Aktie:

DE0007551509



WKN Uzin Utz-Aktie:

755150



Ticker-Symbol Uzin Utz-Aktie:

UZU



Kurzprofil Uzin Utz SE:



Der Komplettanbieter für Bodensysteme Uzin Utz (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) aus Ulm ist mit über 1.300 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von 440,1 Mio. Euro (2021) führend in der Entwicklung und Herstellung von Produkten und Maschinen rund um Estrich, Boden, Fliesen und Parkett. Die bauchemischen Produktsysteme zur Untergrundvorbereitung, Verlegung von Bodenbelägen und Oberflächenveredelung sowie Maschinen und Werkzeuge für die Boden- und Wandbearbeitung werden von den Konzernunternehmen nahezu alle selbst entwickelt und hergestellt und unter den international erfolgreichen Marken UZIN, WOLFF, PALLMANN, arturo, codex und Pajarito weltweit vertrieben. Seit 111 Jahren machen wir als Familienunternehmen die Welt der Böden zu unserer Berufung und unterstützen Handwerk, Planer, Architekten und Bauherren. Weitere Informationen unter www.uzin-utz.com (15.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uzin Utz SE (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) weiterhin zu kaufen.Uzin Utz habe jüngst vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 vorgelegt, die sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Ergebnis die Analystenprognosen leicht übertroffen hätten.Der Konzernumsatz habe sich im FY 2022 auf 487,1 Mio. Euro belaufen und habe damit um 10,7% yoy zugelegt. Im Schlussquartal habe sich die Dynamik zwar erwartungsgemäß deutlich abgeschwächt, das Wachstum von 5,7% yoy (9M: 12,3%) habe aber dennoch ausgereicht, um die Gesamtjahresprognose des Analysten (Umsatz: 480,6 Mio. Euro) zu übertreffen. Speck gehe allerdings davon aus, dass der Anstieg in Q4 ausschließlich auf Preissteigerungen beruht habe und Uzin Utz moderate Volumenrückgänge zu verzeichnen gehabt habe.Das FY-EBIT habe sich mit 36,3 Mio. Euro gegenüber dem von positiven Sondereffekten begünstigten Vorjahreswert stark rückläufig gezeigt (-23,5% yoy), sei aber ebenfalls etwas besser ausgefallen als erwartet (MONe: 35,1 Mio. Euro). Für Q4 impliziere dies eine operative Marge von lediglich 4,9% (-260 BP yoy), was laut Uzin Utz u.a. auf starke Preiserhöhungen bei zahlreichen Basisrohstoffen sowie die höheren Energiekosten zurückzuführen sei. Auf Gesamtjahressicht habe die Profitabilität mit 7,5% (-330 BP yoy) dennoch in Schlagdistanz zur mittelfristig avisierten Zielmarge von >8% gelegen.Der Analyst bleibe vor diesem Hintergrund weiter vorsichtig positioniert und gehe nach wie vor von einem leichten Umsatzrückgang in 2023 aus, mit stärkerem Einbruch in H1 und einer einsetzenden Erholung in H2. Im Hinblick auf die Profitabilität sei er nun allerdings etwas zuversichtlicher, dass eine Stabilisierung der Energie- und Rohstoffpreise, die hohe Kostendisziplin und der margenstärkere Produktmix in der Renovierung (MONe: Umsatzanteil > 60%) dazu beitragen würden, das operative Margenniveau bei knapp 7% zu festigen. Zudem sollten das Abebben der Investitionen am Werksneubau in Waco (USA) sowie der Abbau des hohen Vorratsvermögens den Free Cashflow im laufenden Jahr wieder deutlich positiv ausfallen lassen (MONe: 2,66 Euro je Aktie).Uzin Utz habe das GJ 2022 etwas besser als erwartet abschließen können. Auch für 2023 traue Speck dem Unternehmen trotz des schwierigen Marktumfelds in der Bauwirtschaft eine insgesamt resiliente Entwicklung zu.