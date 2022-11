Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die Aktie von Uzin Utz bei einem deutlich reduzierten Kursziel von 68,00 Euro (zuvor 95,00 Euro) daher weiterhin mit "kaufen" ein. (Analyse vom 04.11.2022)



Die Uzin Utz Gruppe hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1911 vom regionalen Klebstoffhersteller zu einem weltweit agierenden Komplettanbieter für Bodensysteme entwickelt. Das bereits in dritter Generation familiengeführte Unternehmen bietet mit seinen sechs Marken Uzin, Wolff, Pallmann, Arturo, Codex und RZ Boden Know-how für die Neuverlegung, Renovierung und Werterhaltung von Bodenbelägen aller Art. Dabei ist das Unternehmen führend in der Entwicklung und Herstellung von Produktsystemen, Maschinen und Werkzeugen für die Bodengestaltung.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uzin Utz AG (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) weiterhin zu kaufen.Uzin Utz werde am 15. November den Q3-Bericht veröffentlichen. Die Aktienanalysten der Montega AG würden mit einem schwachen Zahlenwerk rechnen, das im operativen Ergebnis aufgrund hoher Rohstoffkosten einen deutlichen Rückgang gegenüber dem Vorquartal zeigen dürfte. Darüber hinaus zeichne sich für 2023 nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG eine erhebliche Eintrübung der Baukonjunktur ab, sodass die Aktienanalysten ihre kurz- und mittelfristigen Prognosen angepasst hätten.Nach Angaben des Verbands der Chemischen Industrie hätten sich die Preise für chemische Stoffe im zweiten Quartal um 8% qoq bzw. 24% yoy verteuert. Grund hierfür seien u.a. die spürbar gestiegenen Gaspreise. So würden beispielsweise bei Uzin Utz' Zulieferer Wacker Chemie rund 49% der ausgelieferten Produkte auf dem Einsatz von Gas im Produktionsprozess beruhen (Quelle: Prewave).Die Aktienanalysten der Montega AG würden davon ausgehen, dass die gestiegenen Erzeugerpreise sukzessive in der Wertschöpfungskette weitergegeben würden und somit bei Uzin Utz im dritten Quartal trotz eigener Preisanhebungen ein überproportionaler Materialkostenanstieg zum Vorschein komme. Nachdem bereits im ersten Halbjahr die Rohertragsmarge auf 53,7% zurückgegangen sei (-290 BP yoy), würden die Aktienanalysten der Montega AG für das dritte Quartal mit einem weiteren Absinken auf 51,0% rechnen, was ihres Erachtens zu einer niedrigeren EBIT-Marge von 6,2% (H1: 8,7%) geführt haben dürfte. Die direkten Gaskosten sollten für Uzin Utz als Aufwandsposten mit weniger als 0,1 Mio. Euro (MONe) aber von sehr geringer Bedeutung sein.Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) habe jüngst für den August ein reales Orderminus von 14% yoy bzw. 6% mom gemeldet, sodass nach 8M ein Rückgang von 5% yoy zu Buche gestanden habe. Im Wohnungsbau sei der Auftragseingang im August sogar um 24% yoy eingebrochen. Für das Gesamtjahr gehe der HDB nun davon aus, dass der Umsatz zwar inflationsbedingt nominal um ca. +12% yoy steigen, real aber um 5% yoy sinken werde (zuvor: real -2 bis 0% yoy).Zudem komme das Unternehmen als Komplettanbieter für Bodensysteme und Oberflächenveredelungen eher am Ende des Bauzyklus' ins Spiel und laut Vorstand seien schätzungsweise 40% der Objekteure noch bis Ende nächsten Jahres ausgebucht, was gegen ein plötzliches Abreißen des langjährigen Wachstumstrends spreche.Angesichts der negativen Entwicklung rund um die Material- bzw. Energiekosten und nicht zuletzt die Baukonjunktur hätten die Aktienanalysten der Montega AG ihre Prognosen umfassend überarbeitet und sähen in 2023 vor allem kostenseitig große Herausforderungen auf Uzin Utz zukommen. Hinzu komme, dass aufgrund umfassender Wachstumsinvestitionen u.a. in den Niederlanden, Frankreich und Polen nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG temporäre Überkapazitäten drohen würden.Die schwachen Baukonjunkturindikatoren dürften Uzin Utz in 2023 einholen. Jedoch sähen die Aktienanalysten der Montega AG dies im Kurs bereits übermäßig eskomptiert (YTD: -45%).