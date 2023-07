Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



50,50 EUR +1,41% (28.07.2023)



51,00 EUR (28.07.2023)



DE0007551509



755150



UZU



Der Komplettanbieter für Bodensysteme Uzin Utz (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) aus Ulm ist mit über 1.400 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von 487,1 Mio. Euro (2022) führend in der Entwicklung und Herstellung von Produkten und Maschinen rund um Estrich, Boden, Fliesen und Parkett. Die bauchemischen Produktsysteme zur Untergrundvorbereitung, Verlegung von Bodenbelägen und Oberflächenveredelung sowie Maschinen und Werkzeuge für die Boden- und Wandbearbeitung werden von den Konzernunternehmen nahezu alle selbst entwickelt und hergestellt und unter den international erfolgreichen Marken UZIN, WOLFF, PALLMANN, arturo, codex und Pajarito weltweit vertrieben. Seit 111 Jahren macht das Unternehmen als Familienunternehmen die Welt der Böden zu seiner Berufung und unterstützt Handwerk, Planer, Architekten und Bauherren. Weitere Informationen unter www.uzin-utz.com. (31.07.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie der Uzin Utz SE (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU).Uzin Utz werde am 28. August den Halbjahresfinanzbericht vorlegen. Der Analyst rechne gegenüber der starken Vorjahresbasis mit einem erheblichen Ergebnisrückgang in Q2. Angesichts der schwachen Bauindikatoren habe er darüber hinaus seine Prognosen für die Folgejahre deutlich reduziert.Den Umsatz erwarte der Analyst in Q2/23 auf Höhe des Vorjahresquartals, das einen Rekorderlös in Höhe von 130,2 Mio. Euro aufgewiesen habe. Dabei gehe er davon aus, dass sich Preisanhebungen und Volumenrückgänge im jeweils hohen einstelligen Prozentbereich die Waage gehalten hätten. Ergebnisseitig dürfte die erhöhte Kostenbasis vor allem für Personal, Energie und Zuschlagstoffe jedoch zu einer spürbaren Margenerosion geführt haben, während Uzin Utz in Q2/22 noch ein starkes EBIT in Höhe von 12,9 Mio. Euro bzw. eine Marge von knapp 10% habe erzielen können. Konkret rechne der Analyst nun mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses auf 9,0 Mio. Euro bzw. der Profitabilität auf 6,9%, was gegenüber Q1 (6,5%) jedoch eine leichte Verbesserung bedeuten würde.Laut dem ifo- Geschäftsklimaindikator sei die Stimmungslage im deutschen Bausektor im Juli auf den niedrigsten Stand seit Februar 2010 gesunken. Dies gehe einher mit einer seit Anfang 2022 rückläufigen Entwicklung der Baugenehmigungen, die sich insbesondere für den Wohnungsbau seit Jahresstart drastisch beschleunigt habe (Januar-April: -30,0% yoy; Mai: -25,9% yoy; 2022: ca. -8% yoy).Wenngleich der Neubau bei Uzin Utz nur rund 25% der Erlöse ausmache und eine gewisse Verschiebung zur Renovierung zu erwarten sei, drohe auch diese hierzulande durch die Unsicherheiten rund um das "Heizungsgesetz" temporär ausgebremst zu werden. Als relativ robust erachte der Analyst dagegen den Wachstumsmarkt USA (Umsatzanteil 2022: 15,4%). Nichtsdestotrotz habe er seine Wachstumserwartungen für 2023 ff. gesenkt und rechne im kommenden Jahr nun mit einem Umsatz- und erneuten Ergebnisrückgang. Auch halte er das avisierte Mittelfristziel 2025 (Umsatz: über 550 Mio. Euro; EBIT-Marge: über 8%) in Anbetracht der Marktentwicklung nun organisch für nicht mehr erreichbar.Die strukturellen Verwerfungen im europäischen Bausektor würden es Uzin Utz kurzfristig nicht mehr erlauben, an die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre anzuknüpfen. Gleichwohl habe das Unternehmen bereits in früheren Abschwungphasen seine Fähigkeiten nachgewiesen, durch eine hohe Kostendisziplin gegenzusteuern und weiterhin profitabel zu wirtschaften. Auf Basis der angepassten Prognosen werde Uzin Utz aktuell mit einem EV/EBIT 2023e von 10,3x bzw. 2024e von 12,2x bewertet (Ø-5Y: 10,6x), was der Analyst angesichts der trüben Baukonjunkturaussichten als fair erachte.Folglich stuft Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, die Uzin Utz-Aktie mit einem neuen Kursziel von 55,00 Euro (zuvor: 72,00 Euro) von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 31.07.2023)