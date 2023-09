Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Der Komplettanbieter für Bodensysteme Uzin Utz (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) aus Ulm ist mit über 1.400 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von 487,1 Mio. Euro (2022) führend in der Entwicklung und Herstellung von Produkten und Maschinen rund um Estrich, Boden, Fliesen und Parkett. Die bauchemischen Produktsysteme zur Untergrundvorbereitung, Verlegung von Bodenbelägen und Oberflächenveredelung sowie Maschinen und Werkzeuge für die Boden- und Wandbearbeitung werden von den Konzernunternehmen nahezu alle selbst entwickelt und hergestellt und unter den international erfolgreichen Marken UZIN, WOLFF, PALLMANN, arturo, codex und Pajarito weltweit vertrieben. Seit 111 Jahren macht das Unternehmen als Familienunternehmen die Welt der Böden zu seiner Berufung und unterstützt Handwerk, Planer, Architekten und Bauherren. Weitere Informationen unter www.uzin-utz.com. (06.09.2023/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Uzin Utz SE (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU).Uzin Utz habe jüngst den H1-Bericht vorgelegt. Wenngleich gegenüber der starken Vorjahresbasis in Q2 erwartungsgemäß ein signifikanter Margenrückgang zu verzeichnen gewesen sei, sei die Profitabilität etwas besser ausgefallen als von dem Analysten prognostiziert. Das bislang für 2023 ausgegebene Wachstumsziel sei indes revidiert worden, was er im Vorfeld bereits antizipiert habe.In H1/23 seien die Erlöse nur leicht auf 244,7 Mio. Euro zurückgegangen (-0,7% yoy). Hierbei habe Uzin Utz jedoch vom überraschend robusten Wachstum in Q1 profitiert (+4,2% yoy). Für Q2 impliziere der Halbjahresumsatz dagegen einen Rückgang um 5,2% yoy auf 123,5 Mio. Euro, was unterhalb der Analysten-Prognose gelegen habe (MONe: 130,0 Mio. Euro). Vor allem im Inland habe sich die Nachfrage bereits stärker als erwartet eingetrübt. Hier habe in H1 ein Umsatzrückgang von 4,0% yoy auf 84,7 Mio. Euro zu Buche gestanden. Im Ausland dagegen habe Uzin Utz - vor allem gestützt vom Wachstumsmarkt USA - ein leichtes Umsatzplus von 1,1% yoy auf 160,0 Mio. Euro erzielen können.Das Q2-EBIT sei auf 9,5 Mio. Euro zurückgegangen (Vj.: 12,9 Mio. Euro), was einer operativen Marge von 7,7% gleichgekommen sei (-220 BP yoy; +120 BP qoq). Der Analyst sei angesichts der inflationsbedingt erhöhten Kostenbasis von einer noch stärkeren Ergebnis- bzw. Margenerosion ausgegangen (MONe: EBIT 9,0 Mio. Euro bzw. Marge: 6,9%). Vor allem die deutlichere als von ihm prognostizierte Erholung der Profitabilität gegenüber dem annähernd umsatzgleichen Q1/23 zeige, dass bereits eine gewisse Entspannung auf der Rohstoffkostenseite eingetreten sei. Die Materialeinsatzquote habe daher sowie aufgrund eines Bestandsaufbaus im Vorjahr in H1/23 mit 45,1% deutlich unter dem Vorjahreswert gelegen (-300 BP yoy). Darüber hinaus zeichne sich das Unternehmens traditionell durch eine hohe Kostendisziplin aus.Das neue Erlösziel impliziere für H2 wiederum einen leichten Zuwachs gegenüber dem Vorjahreszeitraum (+0,7% yoy), was dem Analysten angesichts der in Q2 bereits spürbaren Abschwächung der Nachfrage sehr anspruchsvoll erscheine. Er habe seine Prognosen daher abermals gesenkt und gehe für das zweite Halbjahr von einem Umsatzrückgang von rund 6% yoy aus.Uzin Utz bekomme die Eintrübung der Baukonjunktur bereits stärker als erwartet zu spüren, habe kostenseitig aber besser als erwartet gegensteuern können. Zwar erachte der Analyst auch das neue Umsatzziel als ambitioniert und positioniere sich darunter, angesichts der bereits belasteten Vorjahresbasis sollten ergebnisseitig in H2 aber keine starken Einbrüche mehr vorliegen.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt das Rating "halten" für die Uzin Utz-Aktie mit einem leicht niedrigeren Kursziel von 52,00 Euro (zuvor: 55,00 Euro) infolge der Prognoseanpassungen. (Analyse vom 06.09.2023)