Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung und das Kursziel von 72,00 Euro für die Uzin Utz-Aktie. (Analyse vom 04.04.2023)



Kurzprofil Uzin Utz SE:



Der Komplettanbieter für Bodensysteme Uzin Utz (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) aus Ulm ist mit über 1.300 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von 487,1 Mio. Euro (2022) führend in der Entwicklung und Herstellung von Produkten und Maschinen rund um Estrich, Boden, Fliesen und Parkett. Die bauchemischen Produktsysteme zur Untergrundvorbereitung, Verlegung von Bodenbelägen und Oberflächenveredelung sowie Maschinen und Werkzeuge für die Boden- und Wandbearbeitung werden von den Konzernunternehmen nahezu alle selbst entwickelt und hergestellt und unter den international erfolgreichen Marken UZIN, WOLFF, PALLMANN, arturo, codex und Pajarito weltweit vertrieben. Seit 111 Jahren macht das Unternehmen als Familienunternehmen die Welt der Böden zu seiner Berufung und unterstützt Handwerk, Planer, Architekten und Bauherren.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Uzin Utz-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Uzin Utz SE (ISIN: DE0007551509, WKN: 755150, Ticker-Symbol: UZU) weiterhin zu kaufen.Uzin Utz habe am Freitag den Geschäftsbericht 2022 vorgelegt, mit dem die bislang bekannten Eckwerte hinsichtlich der Erlöse und des EBITs bestätigt worden seien. Der Ausblick für 2023 falle umsatzseitig indes besser aus als von den Aktienanalysten der Montega AG zuletzt antizipiert.Das knapp zweistellige Konzernumsatzwachstum (+10,7% yoy) habe vor allem auf einer starken Entwicklung der Segmente West- (+26,1% yoy auf 74,6 Mio. Euro) und Süd-/Osteuropa (+14,1% yoy auf 20,8 Mio. Euro) beruht. Der Inlandsumsatz habe leicht unterproportional um +7,4% yoy auf 169,1 Mio. Euro zugelegt. Das immer stärker an Bedeutung gewinnende US-Geschäft sei bislang dem Segment Sonstige zugeordnet (+10,0% yoy auf 117,6 Mio. Euro).Für den Ausbau der nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG dort weitgehend ausgeschöpften Kapazitäten investiere Uzin Utz derzeit in großem Stil in den Aufbau einer neuen Produktionsstätte in Waco (Texas). Mit rund 61% sei daher auch das Gros der Gesamtinvestitionen in Höhe von 47,1 Mio. Euro auf alle sonstigen Segmente entfallen. Gepaart mit dem aufgrund eines noch intensiveren strategischen Vorratsaufbaus schwächer als erwarteten operativen Cashflow von 7,2 Mio. Euro (MONe: 13,2 Mio. Euro; Vj.: 42,4 Mio. Euro) sei auch der FCF je Aktie noch deutlich niedriger ausgefallen als erwartet (-7,92 Euro vs. MONe: -5,59 Euro).Für 2023 avisiere der Vorstand einen leichten Anstieg der Produktionsmenge, u.a. infolge des neuen Trockenmörtelwerks in Waco (SOP: H2/23), was insgesamt jedoch zu einer etwas niedrigeren Auslastung führen dürfte. In Summe solle dies trotz der Neubaukrise in einem moderaten Umsatzwachstum münden. Ausschlaggebend hierfür dürfte die starke Positionierung im Bereich Renovierung sein, für die in den Kernmärkten Deutschland und Schweiz sowie den Wachstumsmärkten Frankreich und den Niederlanden eine Nachfragesteigerung avisiert werde.Angesichts steigender Personalkosten, höherer Abschreibungen infolge der Investitionen sowie weiterhin hoher Energiepreise gehe der Vorstand von einem moderat sinkenden EBIT und folglich einer "mäßigen Reduzierung der EBIT-Marge" (MONe: -80 BP yoy) aus. Teile des Personalkostenanstiegs seien wachstumsbedingt und würden auf Neueinstellungen u.a. im Zuge der erweiterten Werksstrukturen entfallen. Ungeachtet des ebenfalls niedriger erwarteten Jahresüberschusses solle der operative Cashflow wieder stark steigen (MONe: 38,7 Mio. Euro). Ausgehend von rund 29,5 Mio. Euro CAPEX zum Ausbau der Produktionsstandorte würden die Aktienanalysten der Montega AG für 2023 von einem wieder moderat positiven FCF ausgehen (MONe: 1,80 Euro je Aktie).Trotz einer robusten operativen Entwicklung sei der Cashflow in 2022 sehr schwach ausgefallen. Für 2023 avisiere der Vorstand eine Fortsetzung des Wachstumskurses, der jedoch vor allem auf den neuen Kapazitäten beruhen und nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG mit temporären Unterauslastungen einhergehen dürfte. Zugleich sollte der Peak der Investitionsphase nun überschritten und das Unternehmen für mittelfristig wieder profitables Wachstum gut gerüstet sein.