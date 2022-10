Tradegate-Aktienkurs Uranium Energy-Aktie:

4,0715 EUR -0,31% (07.10.2022, 11:11)



NYSE MKT-Aktienkurs Uranium Energy-Aktie:

4,02 USD -0,99% (06.10.2022, 22:00)



ISIN Uranium Energy-Aktie:

US9168961038



WKN Uranium Energy-Aktie:

A0JDRR



Ticker-Symbol Uranium Energy-Aktie:

U6Z



NYSE MKT-Symbol Uranium Energy-Aktie:

UEC



Kurzprofil Uranium Energy Corp.:



Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker-Symbol: U6Z, NYSE MKT-Symbol: UEC) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das mit der Produktion, Erschließung und Exploration von Uran befasst ist und die neueste nordamerikanische Uranmine betreibt. Das Unternehmen wird von herausragenden Spezialisten auf dem Gebiet der Urangewinnung und -exploration geleitet, die auf jahrzehntelange praktische Erfahrung in den Schlüsselaspekten der Exploration, der Erschließung und des Abbaus von Uran zurückblicken können.



Das Unternehmen betreibt eine der größten historischen Datenbanken zur Urangewinnung und -erschließung in den USA. Durch die Nutzung dieser Datenbanken hat das Unternehmen weit reichende Gebiete zur Uranförderung im gesamten Südwesten der USA erworben.



Die Aufbereitungsanlage des Unternehmens in Hobson, die über sämtliche Genehmigungen verfügt, liegt zentral zu all seinen Projekten im Süden von Texas. Dazu zählt auch das Projekt in Palangana mit Urangewinnung vor Ort (In-Situ-Recovery), in dem die Produktion gerade angelaufen ist, sowie das Projekt in Goliad, dem die Abbaugenehmigung erteilt wurde und das sich in den letzten Phasen des Produktionsgenehmigungsprozesses befindet. Das Unternehmen ist gut finanziert, um seine wichtigsten Erschließungsziele konsequent zu verfolgen. (07.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uranium Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker-Symbol: U6Z, NYSE MKT-Symbol: UEC) unter die Lupe.Das US-Unternehmen habe in den jüngsten Bohrergebnissen den höchstgradig mineralisierten Abschnitt geliefert, der jemals auf dem Christie-Lake-Projekt angetroffen worden sei. Damit würden die Ergebnisse zu den Besten des Jahres im Uransektor gehören, dennoch zeige sich die Uranium Energy-Aktie bislang unbeeindruckt. Zu diesen Marken würden sich Einstiege lohnen.Die Liegenschaft Christie Lake, welche Uranium Energy erst im August von UEX Corporation übernommen habe, befinde sich nicht weit entfernt von der Cameco-Mine McArthur River, welche die größte und höchstgradigste Uranmine der Welt darstelle. Entsprechend hoch seien die Erwartungen des Unternehmens, die durch die aktuellen Bohrergebnisse bestätigt würden. Der Aktienkurs habe leicht positiv auf die News reagiert, aber befinde sich nach wie vor im Niemandsland.Der Kurs bewege sich seit dem Mehrjahreshoch bei 6,60 Dollar in einer Zone, die durch die Hochs aus den Sommermonaten von 4,62 Dollar bis 4,91 Dollar nach oben und die Aufwärtstrendlinie, welche seit August 2021 intakt sei, nach unten, begrenzt sei. Mehr Volatilität werde es wahrscheinlich erst über bzw. unter dieser Zone geben.Falle der Kurs unter die Aufwärtstrendlinie, so sei mit einem Abverkauf bis zur langfristigen Aufwärtstrendlinie bei circa 2,50 Dollar zu rechnen. Bei einem Bruch über die erwähnte Zone der Zwischenhochs werde ein Kaufsignal generiert, welches die nächsten Ziele in greifbare Nähe rücken lasse. Diese seien das Hoch aus dem Jahre 2021 bei 5,79 Dollar und das Mehrjahreshoch bei 6,60 Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uranium Energy-Aktie: