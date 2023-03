NYSE MKT-Aktienkurs Uranium Energy-Aktie:

2,73 USD +0,37% (24.03.2023, 21:00)



ISIN Uranium Energy-Aktie:

US9168961038



WKN Uranium Energy-Aktie:

A0JDRR



Ticker-Symbol Uranium Energy-Aktie:

U6Z



NYSE MKT-Symbol Uranium Energy-Aktie:

UEC



Kurzprofil Uranium Energy Corp.:



Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker-Symbol: U6Z, NYSE MKT-Symbol: UEC) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das mit der Produktion, Erschließung und Exploration von Uran befasst ist und die neueste nordamerikanische Uranmine betreibt. Das Unternehmen wird von herausragenden Spezialisten auf dem Gebiet der Urangewinnung und -exploration geleitet, die auf jahrzehntelange praktische Erfahrung in den Schlüsselaspekten der Exploration, der Erschließung und des Abbaus von Uran zurückblicken können.



Das Unternehmen betreibt eine der größten historischen Datenbanken zur Urangewinnung und -erschließung in den USA. Durch die Nutzung dieser Datenbanken hat das Unternehmen weit reichende Gebiete zur Uranförderung im gesamten Südwesten der USA erworben.



Die Aufbereitungsanlage des Unternehmens in Hobson, die über sämtliche Genehmigungen verfügt, liegt zentral zu all seinen Projekten im Süden von Texas. Dazu zählt auch das Projekt in Palangana mit Urangewinnung vor Ort (In-Situ-Recovery), in dem die Produktion gerade angelaufen ist, sowie das Projekt in Goliad, dem die Abbaugenehmigung erteilt wurde und das sich in den letzten Phasen des Produktionsgenehmigungsprozesses befindet. Das Unternehmen ist gut finanziert, um seine wichtigsten Erschließungsziele konsequent zu verfolgen. (26.03.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uranium Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker-Symbol: U6Z, NYSE MKT-Symbol: UEC) unter die Lupe.Uran-Minen und Umweltschutz seien zwei Dinge die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun hätten. Aber auch Unternehmen aus schmutzigen Branchen hätten verstanden, dass es in Zeiten von ESG wichtig sei, sich für die Umwelt einzusetzen. Erst kürzlich veröffentlichte Uranium Energy deshalb eine Nachhaltigkeitsstudie.Noch vor der Short-Attacke des Hedgefonds KerrisdaleCapital am Donnerstag sei die Geschäftsführung angesichts der jüngsten Studie positiv gestimmt gewesen. Laut CEO und Präsident Amir Adnani demonstriere dieser erste Nachhaltigkeitsbericht das fortwährende Engagement des Unternehmens für Umwelt, Mitarbeiter, Gemeinden und die hohen Standards in der Unternehmensführung. "Unser Programm für Umwelt und Soziales, das 2021 gestartet wurde, baut auf der starken Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsbilanz auf, auf die das Unternehmen stolz ist", so der CEO. 2022 sei ein bemerkenswertes Wachstumsjahr für UEC gewesen, da man über eine halbe Milliarde Dollar investiert habe. Das US-Unternehmen habe drei Übernahmen getätigt, darunter Uranium One Americas, UEX Corporation und das Roughrider-Projekt von Rio Tinto.Adnani habe ergänzt: "Wir sind besonders erfreut über den Fortschritt, den wir bei der Messung unserer Emissionen in Scope 1 und 2 in Texas gemacht haben und dass wir den Status der Kohlenstoffneutralität in unserer Hobson Central Processing Plant erreicht haben." Abschließend habe er gesagt, dass Nachhaltigkeit, Verantwortlichkeit und gute Verwaltung seit der Gründung des Unternehmens vor 18 Jahren zentral für die Geschäftstätigkeit wären. UEC treibe die saubere Energiezukunft als führender Lieferant von kostengünstigem, umweltfreundlichem Uran für die Kernenergieindustrie aus bewährten, politisch stabilen Standorten voran.