Tradegate-Aktienkurs Uranium Energy-Aktie:

3,95 EUR -0,16% (28.08.2023, 16:26)



NYSE MKT-Aktienkurs Uranium Energy-Aktie:

4,295 USD +0,12% (28.08.2023, 16:29)



ISIN Uranium Energy-Aktie:

US9168961038



WKN Uranium Energy-Aktie:

A0JDRR



Ticker-Symbol Uranium Energy-Aktie:

U6Z



NYSE MKT-Symbol Uranium Energy-Aktie:

UEC



Kurzprofil Uranium Energy Corp.:



Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker-Symbol: U6Z, NYSE MKT-Symbol: UEC) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das mit der Produktion, Erschließung und Exploration von Uran befasst ist und die neueste nordamerikanische Uranmine betreibt. Das Unternehmen wird von herausragenden Spezialisten auf dem Gebiet der Urangewinnung und -exploration geleitet, die auf jahrzehntelange praktische Erfahrung in den Schlüsselaspekten der Exploration, der Erschließung und des Abbaus von Uran zurückblicken können.



Das Unternehmen betreibt eine der größten historischen Datenbanken zur Urangewinnung und -erschließung in den USA. Durch die Nutzung dieser Datenbanken hat das Unternehmen weit reichende Gebiete zur Uranförderung im gesamten Südwesten der USA erworben.



Die Aufbereitungsanlage des Unternehmens in Hobson, die über sämtliche Genehmigungen verfügt, liegt zentral zu all seinen Projekten im Süden von Texas. Dazu zählt auch das Projekt in Palangana mit Urangewinnung vor Ort (In-Situ-Recovery), in dem die Produktion gerade angelaufen ist, sowie das Projekt in Goliad, dem die Abbaugenehmigung erteilt wurde und das sich in den letzten Phasen des Produktionsgenehmigungsprozesses befindet. Das Unternehmen ist gut finanziert, um seine wichtigsten Erschließungsziele konsequent zu verfolgen. (28.08.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uranium Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker-Symbol: U6Z, NYSE MKT-Symbol: UEC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Uransektor sei heiß. Kein Wunder, würden doch außerhalb Deutschlands neue Kernkraftwerke gebaut. Viele Länder sähen in der Atomenergie eine Möglichkeit, die CO2-Ziele zu erreichen. Dazu komme: Seit Fukushima sei praktisch kein Geld mehr in neue Uranminen investiert worden. Das räche sich. Auch auf diesem Markt drohe ein Defizit in den kommenden Jahren.Eine der Aktien, die sich in den vergangenen Wochen am besten entwickelt habe, sei das Papier von Uranium Energy. Allerdings sei die Aktie im Vorfeld nach einer Short-Attacke auf deutlich unter Druck geraten. Doch seit dem Tief habe sich die Aktie fast verdoppelt. Eine enorme Rally, die die restlichen Aktien im Uransektor etwas in den Schatten stelle.Zuletzt habe Uranium Energy vor allem durch Zukäufe auf sich aufmerksam gemacht. So habe der Konzern Mitte vergangener Woche gemeldet, dass man eine Reihe von Assets in Kanada erworben habe. 1,5 Millionen Dollar habe sich Uranium Energy den Erwerb einiger Projekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan von Rio Tinto kosten lassen.Das Unternehmen habe eine 60-prozentige Beteiligung am Henday Lake Joint Venture erworben, 100 Prozent des Milliken-Projekts und eine 50-prozentige Beteiligung am Carswell Joint Venture-Projekt. Mit dieser Transaktion habe Uranium Energy sein bestehendes Portfolio von 441.771 Hektar um weitere 17.986 Hektar an aussichtsreichem Land im Athabasca Basin erweitert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Uranium Energy-Aktie: