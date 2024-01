Börsenplätze Uranium Energy-Aktie:



Kurzprofil Uranium Energy Corp.:



Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker-Symbol: U6Z, NYSE MKT-Symbol: UEC) ist ein in den USA ansässiges Unternehmen, das mit der Produktion, Erschließung und Exploration von Uran befasst ist und die neueste nordamerikanische Uranmine betreibt. Das Unternehmen wird von herausragenden Spezialisten auf dem Gebiet der Urangewinnung und -exploration geleitet, die auf jahrzehntelange praktische Erfahrung in den Schlüsselaspekten der Exploration, der Erschließung und des Abbaus von Uran zurückblicken können.



Das Unternehmen betreibt eine der größten historischen Datenbanken zur Urangewinnung und -erschließung in den USA. Durch die Nutzung dieser Datenbanken hat das Unternehmen weit reichende Gebiete zur Uranförderung im gesamten Südwesten der USA erworben.



Die Aufbereitungsanlage des Unternehmens in Hobson, die über sämtliche Genehmigungen verfügt, liegt zentral zu all seinen Projekten im Süden von Texas. Dazu zählt auch das Projekt in Palangana mit Urangewinnung vor Ort (In-Situ-Recovery), in dem die Produktion gerade angelaufen ist, sowie das Projekt in Goliad, dem die Abbaugenehmigung erteilt wurde und das sich in den letzten Phasen des Produktionsgenehmigungsprozesses befindet. Das Unternehmen ist gut finanziert, um seine wichtigsten Erschließungsziele konsequent zu verfolgen. (10.01.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Uranium Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Uranium Energy Corp. (ISIN: US9168961038, WKN: A0JDRR, Ticker-Symbol: U6Z, NYSE MKT-Symbol: UEC) unter die Lupe.Die Aktien aus dem Uran-Sektor seien am Dienstag angesprungen. Grund dafür sei gewesen, dass das US-Energieministerium damit begonnen habe, Vertragsangebote für die heimische Uranproduktion einzuholen. Das dürfte nicht nur für deutlich bessere Zukunftsaussichten in der Branche, sondern auch die nächste Aufwärtswelle bei den Aktien sorgen.Im Rahmen von Präsident Bidens Investitionsagenda für Amerika habe das US-Energieministerium (DOE) eine Ausschreibung für Angebote (RFP) für Urananreicherungsdienstleistungen veröffentlicht. Damit wolle man eine zuverlässige inländische Versorgung mit Brennstoffen unter Verwendung von sogenanntem high-assay low-enriched Uran (HALEU), einem entscheidenden Material für den Einsatz fortschrittlicher Kernreaktoren, etablieren.Bei HALEU handle es sich um Uran, das so angereichert worden sei, dass die Konzentration des spaltbaren Isotops U-235 zwischen fünf und 20 Prozent der Masse des Brennstoffs betrage. Das sei höher als die drei bis fünf Prozent U-235-Konzentration oder "Assay" von schwach angereichertem Uran, mit dem die meisten bestehenden Leichtwasserreaktoren betrieben würden.Die neue Generation der Atomkraftwerke würden allerdings HALEU erfordern, was kleinere und vielseitigere Designs ermögliche. Insgesamt sollten im Rahmen des Inflation-Reduction-Acts bis zu 500 Millionen Dollar für HALEU-Anreicherungsverträge bereitgestellt werden.Das DOE habe erklärt: "Derzeit ist HALEU von in den USA ansässigen Lieferanten kommerziell nicht verfügbar und die Steigerung der inländischen Versorgung könnte die Entwicklung und Bereitstellung fortschrittlicher Reaktoren in den Vereinigten Staaten vorantreiben."Der Uran-Sektor sei einer der großen Gewinner im abgelaufenen Börsenjahr gewesen und könnte seine Rally dank der positiven News nun fortsetzen. DER AKTIONÄR habe den Branchenprimus Cameco auf seiner Empfehlungsliste und rät weiterhin zum Kauf. (Analyse vom 10.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link