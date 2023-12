NASDAQ-Aktienkurs Upwork-Aktie:

Kurzprofil Upwork Inc.:



Upwork Inc. (ISIN: US91688F1049, WKN: A2N5QE, Ticker-Symbol: UP2, NASDAQ-Symbol: UPWK) betreibt einen Arbeitsmarktplatz, der Unternehmen mit unabhängigen Talenten zusammenbringt. Sie beziehen sich auf die Talente, die unabhängige Fachleute und Agenturen unterschiedlicher Größe umfassen. Das Unternehmen mit Sitz in Campbell im US-Bundesstaat Kalifornien hat Marktplatzangebote und ein Angebot an verwalteten Dienstleistungen. (14.12.2023/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Upwork-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Upwork-Aktie (ISIN: US91688F1049, WKN: A2N5QE, Ticker-Symbol: UP2, NASDAQ-Symbol: UPWK) charttechnisch unter die Lupe.Die Upwork-Aktie habe von Sommer 2021 bei 64,49 USD bis zum Mai 2023 eine äußerst schwierige Marktphase durchlaufen. In Zahlen ausgedrückt, habe der Technologietitel während dieser Zeit Kursverluste vom Allzeithoch bei 64,49 USD bis in den deutlich einstelligen Kursbereich verkraften müssen. Insgesamt sei die bisherige Börsenhistorie des Papiers von einer volatilen Achterbahnfahrt geprägt. Doch nun könnte es zu einer charttechnisch entscheidenden Verbesserung kommen. Gemeint sei der mögliche Sprung über die horizontale Widerstandszone zwischen 14,22 USD und 15,88 USD, der eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation vervollständigen würde. Gelinge der Befreiungsschlag, dann eröffne sich aus der Höhe der diskutierten Trendwendeformation ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 9 USD. Rein rechnerisch sei dies ausreichend, um perspektivisch bis in den Bereich von rund 24 USD vorzustoßen. Auf diesem Level habe der Titel bereits in den Jahren 2018, 2019 und 2022 wichtige Hochs ausgeprägt. Die aktuellen Trendwendeambitionen unterstreiche z.B. der trendfolgende MACD, welcher auf Monatsbasis gerade ein positives Schnittmuster geliefert habe. Als Absicherung würden sich im Ausbruchsfall die jüngsten Wochentiefs bei rund 13,50 USD anbieten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 14.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Upwork-Aktie:13,595 EUR +0,82% (14.12.2023, 08:52)