Das dürfte den Marktteilnehmer heute zurecht zu viel des Guten sein und diese sich massenhaft zum Verkauf entscheiden.



Angesichts des für den Moment fehlenden Pfades hin zu nachhaltiger Profitabilität meiden Anleger das Papier, so Max Gross von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.08.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Upstart-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Upstart-Aktie:

39,125 EUR -17,21% (09.08.2023, 14:27)



NASDAQ-Aktienkurs Upstart-Aktie:

51,75 USD -0,42% (08.08.2023)



ISIN Upstart-Aktie:

US91680M1071



WKN Upstart-Aktie:

A2QJL7



Ticker-Symbol Upstart-Aktie:

855



NASDAQ-Symbol Upstart-Aktie:

UPST



Kurzprofil Upstart Holdings Inc.:



Upstart Holdings Inc. (ISIN: US91680M1071, WKN: A2QJL7, Ticker-Symbol: 855, NASDAQ Ticker-Symbol: UPST) ist eine Cloud-basierte Kreditvergabeplattform mit künstlicher Intelligenz (KI). Die Plattform des Unternehmens sammelt die Nachfrage von Verbrauchern nach Krediten und verbindet sie mit seinem Netzwerk von Upstart AI-fähigen Bankpartnern. (09.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Upstart-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Upstart Holdings Inc. (ISIN: US91680M1071, WKN: A2QJL7, Ticker-Symbol: 855, NASDAQ Ticker-Symbol: UPST) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Heftige Kursausschläge während der US-Quartalssaison würden dazu gehören, vor allem in den schwankungsfreudigen Aktien von Wachstumsunternehmen. In der laufenden Earnings Season würden sich allerdings die Fälle crashartiger Abverkäufe häufen. Heute treffe es nach schwachen Zahlen den Kreditvermittler Upstart Holdings.Nach einem wohlwollenden Auftakt vor drei Wochen zeige sich die laufende Berichtsperiode zunehmend von ihrer unbequemen Seite: Cybersecurity-Wert Fortinet habe am Freitag fast 30 Prozent verloren, "Aktionär"-Depotwert Super Micro Computer dürfte heute zweistellig nachgeben und selbst Anlegerliebling Apple sei nach ernüchternden Zahlen in der vergangenen Woche von Verlusten nicht verschont geblieben.Nach einem wochen- und monatelangen Bullensturm ohne nennenswerte Rücksetzer und stark gestiegenen Kursen lägen die Erwartungen an die Zahlenwerke der Unternehmen inzwischen entsprechend hoch. Könnten diese nicht erfüllt werden, würden heftige Abschläge drohen - das bekomme jetzt auch der Kreditvermittler Upstart Holdings zu spüren, der gestern nachbörslich um 20 Prozent eingebrochen sei.Der auf Verbraucherkredite spezialisierte, mit KI-gestützten Bewertungssystemen arbeitende Vermittler habe gestern Abend zwar ein Zahlenwerk über den Erwartungen des Marktes präsentiert. Angesichts eines Umsatzrückgangs von knapp 41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal auf 136 Mio. Dollar heiße das allerdings nicht viel.Immerhin habe sich die Ertragslage verbessert: Nach einem (bereinigten) Gewinn von 0,01 Dollar pro Aktie im Vorjahr habe Upstart nun 0,06 Dollar erzielt. Analysten hätten damit gerechnet, der Kreditvermittler würde wie in den Quartalen zuvor wieder einen Fehlbetrag ausweisen müssen.Im kommenden Quartal werde ein Umsatz in der Größenordnung des abgelaufenen Vierteljahres erwartet. Beim Gewinn drohe ein weiterer Rückschlag, beim nicht bereinigten sowieso. Kalkuliert werde ein Fehlbetrag von 38 Mio. Dollar, das entspreche einem Viertel der erwarteten Erlöse und zeige, wie weit das Unternehmen noch von Profitabilität entfernt sei.Zwar verfüge das Unternehmen über 440 Mio. Dollar liquide Mittel, diesen stünden aber etwas mehr als eine Milliarde Dollar Schulden gegenüber. Angesichts der mauen Profitabilitätsprognose komme der heftige Kurseinbruch daher nicht überraschend.Gegenüber dem Jahreswechsel hätten sich die Papiere zeitweise mehr als verfünffacht; Anleger seien bereitwillig darauf aufgesprungen, dass das Unternehmen zur Bewertung der Kreditwürdigkeit und Bonität seiner Kunden auch auf KI-Systeme zurückgreife. Angesichts der am heutigen Handelstag zu erwartenden Verluste dürfte der Hype-Train aber erstmal zum Stehen kommen.Ein kräftiger Umsatzrückgang, eine schwache Prognose und hohe Schulden und das alles in einem Hochzinsumfeld und nach einer Vervielfachung des Aktienkurses seit dem Jahreswechsel?