Hannover (www.aktiencheck.de) - Wenig überraschend wird der OPEC+ -Verbund auch in Q2 24 an seinen reduzierten Förderquoten festhalten, so die Analysten der Nord LB.Die (US-) Sanktionen würden es Russland zunehmend erschweren, Schiffsladungen in Asien zu löschen. Einige OPEC-Mitglieder hätten ihre Förderungen eher erhöht als gedrosselt und kostspielige Prestigeobjekte in Saudi-Arabien würden diversen Quellen zufolge das Budget belasten. Es werde bereits über ein Ölpreisziel von ca. 90 USD/b spekuliert. Allerdings hätten hohe Rohölpreise i.d.R. höhere Kraftstoffkosten zur Folge. Dies dürfte vor den Wahlen im November sicherlich auch US-Strategen bewusst sein, weshalb unabhängig von gut gefüllten Rohöllagern vorerst nicht mit einer deutlich verringerten Produktion in den USA zu rechnen sei. Somit bleibe das Upside-Potenzial beim Ölpreis nach Erachten der Analysten limitiert.Unterdessen seien die Gasspeicher EU-weit Anfang März zwar immer noch gut gefüllt (größer als 60%), dennoch werde nun das Notfallziel in der EU verlängert. Dementsprechend solle der Gasbedarf der Staaten bis 2025 um mind. 15% unter dem durchschnittlichen Bedarf der Vergleichsrange (April 2017 bis März 2022) gehalten werden, da weiterhin Risiken bei der Gasversorgung gesehen würden. Das Angebot am globalen LNG-Markt bleibe mittelfristig nahezu unverändert. Das Gas-Transitabkommen zwischen Russland und der Ukraine laufe aber zum Jahresende aus. Ersatzbedarf drohe ebenso wie wetterinduzierte Volatilitäten, die den Strom- und Gasbedarf negativ tangieren könnten. (07.03.2024/ac/a/m)