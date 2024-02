Linz (www.aktiencheck.de) - Zwischen den Währungsräumen USA und dem Euroraum zeigt sich eine immer deutlich werdende Wachstumsschere, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



In den USA zeige sich die Wirtschaft weiterhin stabil und die Inflation nähere sich in kleinen Schritten dem Ziel von 2% (aktuell bei 3,9%). Hingegen in der Eurozone stagniere die Wirtschaft seit mehreren Quartalen. Gestern Vormittag seien für den Euroraum die neuen Daten der Einkaufsmanagerindices (PMI) veröffentlicht worden. Das Verarbeitende Gewerbe habe weiter von 46,6 auf 46,1 stagniert. Hingegen der Dienstleistungssektor habe sich deutlich verbessert von 48,4 auf 50 gezeigt. Der EUR/USD-Wechselkurs sei daher kurzzeitig auf 1,0885 geklettert.



Am gestrigen Nachmittag seien dann in den USA die Daten zu den Einkaufsmanagerindices veröffentlicht worden. Diese seien für das Verarbeitende Gewerbe besser als erwartet mit 51,5 ausgefallen. Die Zahlen für den Dienstleistungssektor hingegen hätten sich von 52,5 auf 51,3 verschlechtert. Die Anzahl der Erstanträge für Arbeitslosenhilfe sei anders als erwartet sogar zurückgegangen. Was in Summe doch wieder für eine weiterhin stabile US-Wirtschaft spreche. Daher habe der EUR/USD-Wechselkurs am Nachmittag wieder bis auf 1,0800 nachgegeben. Die heutige Veröffentlichung des ifo Geschäftsklimaindex werde zeigen, ob durch positive Überraschung der EUR nochmals etwas stärker werden könne. (23.02.2024/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.