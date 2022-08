Für die Unternehmen aus dem Internetsektor, die vorwiegend mit Werbung ihr Geld verdienen würden, habe sich das Umfeld ebenfalls eingetrübt. Die zwei großen der Branche, Alphabet (ISIN US02079K3059/ WKN A14Y6F) und Meta (ISIN US30303M1027/ WKN A1JWVX) hätten Zurückhaltung bei Neueinstellungen verkündet. Ähnliches gelte für Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985).



Im Investitionsgüterbereich sei von gut gefüllten Auftragsbüchern gesprochen worden, aber daraus hätten sich aufgrund der oben genannten Schwierigkeiten weniger Umsätze realisieren lassen als gewöhnlich. Gleichwohl habe es aber auch einige Lichtblicke gegeben, so z.B. bei SAF Holland (ISIN DE000SAFH001/ WKN SAFH00) und Hermle Maschinenbau (ISIN DE0006052830/ WKN 605283).



Bedroht würden sich Unternehmen aus energieintensiven Branchen wie etwa Chemie und Stahl fühlen. Hier werde vieles darauf ankommen, in welchem Umfang die Preiserhöhungen der Vorprodukte an den Endabnehmer weitergereicht werden könnten. BASF habe zum Halbjahr trotz aller Schwierigkeiten von recht robusten Geschäften berichtet. Weniger erfreulich hätten sich die Aussagen von Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) gelesen.



Kaum besser sei es Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich ergangen. Die rückläufige Ertragssituation werde dort häufig mit Lohninflation und fehlenden Arbeitskräften begründet. Eine heftige Gewinnwarnung bei Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802/ WKN 578580) möge hier als pars pro toto herhalten.



Wenig überraschend besitze die Energiebranche derzeit Rückenwind. Große Unternehmen des Sektors wie z.B. Exxon (ISIN US30231G1022/ WKN 852549), BP (ISIN GB0007980591/ WKN 850517), Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552), OMV (ISIN AT0000743059/ WKN 874341), TotalEnergies (ISIN FR0000120271/ WKN 850727), Shell (ISIN GB00BP6MXD84/ WKN A3C99G) und auch die deutsche RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) hätten deutlich angestiegene Ertragszahlen zum Halbjahr gemeldet. Auf der Negativseite springe die Teilverstaatlichung der Uniper (ISIN DE000UNSE018/ WKN UNSE01) ins Auge.



Demgegenüber würden beim E-Commerce nach vielen rasanten Aufschwungsjahren inzwischen kleinere Brötchen gebacken. Der Modehändler Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) und selbst Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) hätten von zurückhaltenden Kunden berichten müssen.



Insgesamt möge es nach monatelanger Börsenbaisse ein gutes Zeichen sein, dass viele Kurse zuletzt ungeachtet der eingetrübten Konjunkturlage nach oben tendiert hätten. Das spreche dafür, dass die schlechten Nachrichten in hohem Umfang bereits eingepreist gewesen seien. (04.08.2022/ac/a/m)







Oldenburg (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen vier Wochen berichteten viele börsennotierte Unternehmen über ihre Halbjahreszahlen, so die Experten von LOYS.Dabei sei insgesamt der Eindruck eines schwieriger gewordenen Umfeldes für die Betriebe entstanden. Kein Unternehmen finde sich, welches nicht explizit die Inflation als wesentliches Problem für das eigene Geschäft darstelle.Damit aber nicht genug: Nach wie vor würden viele Unternehmen aus dem Produzierenden Gewerbe auf Lieferengpässe und Komponentenknappheit verweisen. Vor allem in Dienstleistungsbranchen führe ein Arbeitskräftemangel zu ausfallenden Umsätzen. Die vielen abgesagten Flüge an europäischen Flughäfen seien vor allem dem dortigen Personalmangel geschuldet.Zudem würden Unternehmen aus dem Konsumgütersektor von einer Dämpfung der Verbrauchernachfrage durch die gestiegenen Preise berichten. Außerdem werde bisweilen Klage geführt, dass Mitarbeiter nicht Reisen könnten, um notwendige Wartungsarbeiten oder gar Verkäufe im Ausland (vor allem China angesichts der dortigen Lockdowns) durchführen zu können. Ein Übriges tue die nicht verschwinden wollende Corona-Seuche und schließlich schwebe das Menetekel einer lückenhaften Energieversorgung über der europäischen Wirtschaft.Der Software Sektor habe ebenfalls gedämpftere Geschäfte gemeldet, wenngleich auf hohem Niveau. Bei Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) sei mit Verweis auf den starken US-Dollar die Gewinnerwartung nach unten gesetzt worden und bei SAP (ISIN DE0007164600/ WKN 716460) sei dies mit einem Hinweis auf den Rückbau der Russland Aktivitäten geschehen.