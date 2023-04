Wenn es für KMU schwieriger werde, Kredite zu erhalten, werde dies mit der Zeit Folgen für das Wirtschaftswachstum in den USA haben. Nach Ansicht der Experten sei es unwahrscheinlich, dass sich dies zu einer ausgewachsenen Bankenkrise ausweite, aber es sei das bisher deutlichste Zeichen für die Auswirkungen der Zinserhöhungskampagne der FED.



Ein weiteres interessantes Merkmal des US-Aktienmarktes sei, dass die Unternehmen, die seit Jahresbeginn die höchsten Renditen erzielt hätten, ihre Gewinnziele verfehlt hätten. Diejenigen, die ihre Gewinnerwartungen erfüllt hätten und deren Fundamentaldaten robust zu sein scheinen würden, hätten dagegen im Allgemeinen eine unterdurchschnittliche Performance erzielt. Die Erfahrung zeige jedoch, dass sich die Märkte letztlich rational verhalten würden und dass die führenden Aktien des vergangenen Zyklus nicht immer dieselben seien, die auch in Zukunft führend sein würden. Die Geschichte lehre auch, dass fundamental gute Unternehmen langfristig besser abschneiden würden als der Markt, und ein All-Cap-Anlagekonzept sei der Schlüssel, um diese Unternehmen zu finden.



Aus der Ertragsperspektive sehe das Jahr 2023 für die US-Unternehmen schwierig aus. Nachdem die Konjunktur nach der Pandemie im Jahr 2021 durch die rekordverdächtigen geld- und fiskalpolitischen Impulse gestützt worden sei, habe sich das vergangene Jahr als ein schwierigeres Ertragsumfeld erwiesen. Dieser Trend dürfte sich 2023 fortsetzen, und die Unternehmensgewinne dürften weiter unter Druck geraten. Die Aussicht auf eine wirtschaftliche Rezession sei groß, und auch die Auswirkungen der höheren Inputkosten müssten noch nicht voll zum Tragen kommen.



Der angespannte Arbeitsmarkt bedeute auch, dass der Wettbewerb um Arbeitskräfte hoch bleiben werde, was die Gewinnspannen in einer Reihe von Branchen, insbesondere aber im Dienstleistungssektor, unter Druck setze. Dies alles führe zu einem wesentlich schwierigeren Umfeld für die Rentabilität der Unternehmen. Viele US-Unternehmen hätten Anfang 2023 entweder bereits rückläufige Gewinne gemeldet oder seien von solchen bedroht.



Ein hervorzuhebender Bewertungsmaßstab sei die Aktienrisikoprämie (ERP). Die Risikoprämie messe die zusätzliche Rendite, die Aktienanleger im Vergleich zu risikofreien US-Staatsanleihen erwarten könnten.



Die Analyse zeige, dass die ERP für den S&P 500-Index heute auf einem historischen Tiefstand liege. Die jüngsten Zinserhöhungen würden bedeuten, dass Anleger nun Renditen von nahezu 5% aus US-Schatzpapieren erzielen könnten, ohne ein Risiko einzugehen. Angesichts der beschriebenen beträchtlichen Markt- und Wirtschaftsrisiken könne man vernünftigerweise erwarten, dass Aktien eine beträchtliche Prämie über die der Rendite von Staatsanleihen hätten. Die derzeitige Risikoprämie von etwa 200 bis 250 Basispunkten für Investitionen in den US-Aktienmarkt erscheine in diesem Zusammenhang jedoch völlig unattraktiv. (12.04.2023/ac/a/m)







Baltimore (www.aktiencheck.de) - Es lässt sich nicht leugnen, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Jahr instabiler geworden ist, so Justin White, Portfoliomanager bei T. Rowe Price.Die Aktien, die den Markt anführen würden, würden sich unabhängig von den Fundamentaldaten ungewöhnlich schnell verändern, was es schwieriger mache, verlässliche Alpha-Quellen zu finden. Im Hinblick auf das Chance-Risiko-Verhältnis sei der US-Aktienmarkt nach Meinung der Experten auch im Großen und Ganzen teuer, was bedeute, dass die Performance wahrscheinlich von der die Auswahl einzelner Aktien abhänge.Die Inflation in den USA sollte - sofern es nicht zu einer Rezession komme - sehr viel länger brauchen, um auf das Zielniveau zu sinken, als der Konsens derzeit erwarte. Die Geschichte zeige, dass eine stark invertierte Renditekurve eine Rezession nur schwer vermeiden lasse. Je länger jedoch eine wirtschaftliche Landung hinausgezögert werde in der Hoffnung, sie gänzlich vermeiden zu können, desto härter werde sie letztlich ausfallen. Was anscheinend nach Ansicht der Experten unterschätzt werde, sei dass man in ein neues Investitionsregime eingetreten sei, und dass vieles noch unsicher sei. Die Anpassung an diese neue Landschaft werde Zeit brauchen und auf dem Weg dorthin möglicherweise unangenehm sein.Während die Experten glauben würden, dass die akute Krise wahrscheinlich vorübergehen werde, sei die Realität, dass dieser Schock für das System eine Verschärfung der finanziellen Bedingungen zur Folge haben werde. Regionalbanken seien eine wichtige Liquiditätsquelle für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU), und der Selbsterhaltungstrieb bedeute, dass diese Banken bei der Kreditvergabe zurückhaltender sein würden. Die Auswirkungen würden nicht sofort spürbar sein, aber mit der Zeit.