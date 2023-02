Das Verarbeitende Gewerbe hinke hingegen noch hinterher. In Deutschland habe sich die Stimmungslage in der Industrie sogar etwas abgeschwächt. Ein Grund für den höheren Optimismus im Dienstleistungssektor sei die Tatsache, dass es vielen Firmen derzeit gelinge, die höheren Kosten an ihre Kunden weiterzugeben. Allein diese Erkenntnis habe in der Folge größere Auswirkungen auf die Aktien- und Rentenmärkte gehabt. Denn mit Blick auf die weitere Entwicklung der Geldpolitik bedeute das schlichtweg, dass der Inflationsdruck wohl nur langsam nachlassen dürfte.



Dementsprechend sei damit zu rechnen, dass die Leitzinsen länger auf einem höheren Niveau bleiben würden. Die Folge seien höhere Renditen und schwächere Aktienkurse gewesen. Gerade die Aktienseite sei in den letzten Wochen von der Fantasie auf erste Zinssenkungen in den USA zum Jahresende beflügelt gewesen, die nun unwahrscheinlicher geworden seien. Die Volkswirte seien schon vorher davon ausgegangen, dass die US-Notenbank FED in diesem Jahr keine Zinssenkungen vornehmen werde. Im Euroraum sei noch ein zusätzlicher notwendiger Zinsschritt von den Marktteilnehmern eingepreist worden. Demnach wäre das Ende der Fahnenstange erst bei einem Einlagensatz von 3,5 Prozent und mehr erreicht.



Zum Wochenende hin habe sich das wirtschaftliche Bild wieder etwas eingetrübt, denn die deutsche Wirtschaft habe sich im Schlussquartal 2022 schlechter als erwartet entwickelt. Demnach sei das Bruttoinlandsprodukt stärker geschrumpft als zunächst angenommen. Habe die Schnellschätzung noch bei einem leichten Minus von 0,2 Prozent gelegen, sei die Wirtschaftsleistung von Oktober bis Dezember nun um 0,4 Prozent zurückgegangen. Für den Rückgang sei vor allem der Einbruch beim privaten Konsum verantwortlich. Offenbar würden die hohen Preissteigerungen die deutsche Wirtschaft doch stärker als gedacht belasten. Sollte das BIP auch im laufenden Quartal rückläufig sein, dann drohe zumindest eine technische Rezession.



Auch die Bundesbank spreche bereits von einer möglichen Winterrezession. Ein starker Rückgang sei aber nicht zu erwarten, wie die Umfragewerte unter den Einkaufsmanagern bereits zeigen würden. Auch die starken Stützungsmaßnahmen von staatlicher Seite sollten ein Abgleiten in eine stärkere Rezession verhindern. Die Volkswirte würden auf Jahressicht mit einem leichten Rückgang der Wirtschaftskraft um 0,2 Prozent rechnen. Das zuletzt wieder milde Wetter erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass man auch im nächsten Winter nicht mit einer Energiekrise rechnen müsse. Die Gaslagerbestände seien auch wenige Wochen vor Ende des Winters noch zu mehr als 70 Prozent gefüllt. (Ausgabe vom 24.02.2023) (27.02.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Woche für Woche wird eine Vielzahl an Konjunkturdaten veröffentlicht, so die Experten von Union Investment.Zu den wichtigsten Datenpunkten würden aber nicht jene Veröffentlichungen gehören, die die aktuelle Verfassung einer Volkswirtschaft wiedergeben würden, sondern jene, die stärker in die Zukunft blicken würden. An den Kapitalmärkten würden schließlich Erwartungen gehandelt und so seien es vor allem immer die Frühindikatoren, die für Aufsehen sorgen würden. In dieser Woche seien diese mehrheitlich besser als erwartet ausgefallen.