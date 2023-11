Zu den "No-Gos" bei Wagner & Florack würden nicht nur bekannte chronisch margenschwache, kapitalintensive Hochschuldenfirmen wie z.B. Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) oder Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) zählen. Bei unternehmerischer Betrachtung sei Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) ebenfalls eine Hochschuldenfirma. So habe Amazons Nettoverschuldung (inklusive Net Working Capital und Leasingverbindlichkeiten) zum Ende des dritten Quartals 2023 fast 140 Mrd. USD betragen. "Das sind sehr kritische Dimensionen", urteile Wagner.



"Amazon erzielt nach wie vor keinen wirklichen, unternehmerischen Gewinn (Free Cash Flow). Mit nicht einmal 4 Mrd. US-Dollar im laufenden Geschäftsjahr ist der freie Barmittelzufluss sehr überschaubar und entspricht bei einem Umsatz von 405 Mrd. US-Dollar einer Free Cash Flow-Marge von weniger als einem Prozent."



Das sei mehr als dürftig, wenn auch eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Geschäftsjahr 2022, als bei einem negativen Free Cash Flow von minus 20 Mrd. US-Dollar massiv Geld verbrannt worden sei. Die weit verbreitete Hoffnung, der Online-Handel würde sich irgendwann durch das Umsatzwachstum und positive Skaleneffekte zum Margenbringer entwickeln, teile Wagner nicht: "Die These positiver Skaleneffekte wird durch die Realität immer wieder aufs Neue widerlegt, weil das Umsatzwachstum mit enormen Investitionen in Lager, Logistik und Betriebskapital unterfüttert werden muss. Das belastet den Free Cash Flow massiv."



Durch den gewaltigen Kapitalbedarf, den der Online-Handel verschlinge, werde zudem die Cloud-Sparte AWS stark gebremst. "Hier müsste viel mehr investiert werden, zumal die Konkurrenz, allen voran Google und Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747), in den Bereichen Cloud und Künstliche Intelligenz gerade Vollgas gibt", meine der Manager.



Ein positives Kontrastbeispiel zu Amazon sei Beiersdorf (ISIN DE0005200000/ WKN 520000). Ähnlich wie den meisten anderen Konsumgüterfirmen hafte dem Hamburger Kosmetik- und Klebstoffkonzern ein langweiliges Image an. Ein Irrtum, meine Wagner: "Beiersdorf ist inzwischen eine sehr dynamisch wachsende Firma, die seit 2019 im Rahmen eines Effizienz- und Wachstumsprogramms eine Phase erhöhter Investitionen durchläuft. Das zeigt sich bereits im Wachstum und der Profitabilität des Unternehmens." Gleichzeitig fühle sich Wagner als langfristiger Miteigentümer von Beiersdorf durch die makellose Bilanz mit einer Nettofinanzposition von 4,7 Mrd. Euro im Vergleich zu Firmen wie Amazon bestmöglich geschützt.



Erstklassige Firmen, die nur gering verschuldet seien oder idealerweise sogar eine Nettokasse-Position aufweisen würden, könnten ihre Free Cash Flows innerhalb weniger Jahre deutlich steigern. Diese Unternehmen seien nicht auf Fremdkapital angewiesen oder könnten sich neues Geld aufgrund ihrer Finanzstärke vergleichsweise günstig am Kapitalmarkt beschaffen. Im Vergleich zu schlechter positionierten, kapitalintensiven und (höher) verschuldeten Firmen könnten sie ihre Stärken weiter ausbauen, indem sie in Forschung & Entwicklung oder in die Übernahme finanzschwacher Firmen mit interessanten Produkten oder Technologien investieren würden.



Während Wagner erstklassige Firmen wie Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985), Beiersdorf, Microsoft oder Visa (ISIN US92826C8394/ WKN A0NC7B) zu klaren Gewinnern der gestiegenen Zinsen zähle, halte er die Unfallgefahr bei stark verschuldeten Firmen für immens hoch. Das beste "Risikomanagement" bleibe für ihn das Investieren in robust Cash Flow-starke Unternehmen mit hoher Bilanzqualität. (30.11.2023/ac/a/m)





