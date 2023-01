Aus diesem Umstand erkläre sich auch die starke Underperformance des Investmentstils "Growth" in 2022 (global in EUR -25,1%), wohingegen "Value" auf vergleichbarer Basis nur -2,8% abgegeben habe.



Auch die Jahresabrechnung in der Sektorentabelle sei gut mit den großen Trends erklärbar. IT, Kommunikation, zyklischer Konsum und Immobilien würden ob der höheren Renditen und des schwierigen Wirtschaftsumfelds die Schlusslichter bilden. Die Unternehmen aus den Bereichen defensiver Konsum und Gesundheit hätten mit dem Inflationsumfeld dank hoher Preisfestsetzungsmacht deutlich besser umgehen können. Die Sektoren Versorger und vor allem Energie (Jahresplus in EUR global +50,3%!) seien hingegen in Summe die Profiteure der Gemengelage gewesen.



Letztere hätten natürlich von den teilweise rekordhohen Energiekosten profitiert. Nicht vergessen werden dürfe aber, dass der Ölpreis mittlerweile deutlich von den Jahreshöchstständen zurückgekommen sei. So habe Brent zwischenzeitlich im Juni fast bei USD 140 gehandelt, nunmehr koste das Fass nach einem starken letzten Handelstag knapp USD 86.



Der Jahresauftakt in Asien verlaufe gemischt, wobei es in Südkorea abwärts und in Indien bei den Länderbenchmarks gehe. In China und Japan seien die Märkte aufgrund von Feiertagen geschlossen. Veröffentlicht worden sei heute der offizielle chinesische Einkaufsmanagerindex, der aufgrund der zuletzt gesehenen Ausbreitung von Covid zum dritten Mal in Folge nachgegeben habe und auf ein Dreijahrestief gefallen sei.



Heuer werde vor allem spannend, inwieweit und wie schnell die Inflationsraten wieder auf moderatere Niveaus zurückkämen. Dies werde natürlich auch stark mitentscheiden, wann und auf welchem Level die Notenbanken das Drehen an der Zinsschraube beenden würden. Die daraus entstandene Anschlussfrage sei, wie nachhaltig die aggressiven geldpolitischen Straffungsmaßnahmen zu wirtschaftlichen Bremsspuren führen und damit auch die Gewinnerwartungen der Unternehmen gefährden würden. Schon in der ersten Woche des neuen Jahres würden im Hinblick auf die Themenkreise Inflation und Wirtschaft sehr interessante Daten veröffentlicht. So würden am Mittwoch die deutschen und französischen und dann am Freitag die Eurozone-Verbraucherpreisdaten veröffentlicht. In den USA stehe wiederum am Mittwoch mit dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe ein Datenhighlight an. (02.01.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In Summe verliefen die letzten Handelstage an den Aktienbörsen mangels neuer Daten und aufgrund der eingeschränkten Aktivität rund um die Feiertage unspektakulär, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Am allerletzten Börsentag seien die internationalen Aktienbenchmarks mehrheitlich mit Verlusten aus dem Handel gegangen und hätten damit ein sehr schwieriges Kapitalmarktjahr beendet, das von breiten Verlusten sowohl bei Aktien als auch bei Anleihen geprägt gewesen sei.Für das herausfordernde Jahr verantwortlich sei die Rückkehr der Inflation geesen, welche ausgehend von der Post-Covid-Erholung und der Lieferkettenproblematik in weiterer Folge dann durch den Ukraine-Krieg weiter enorm angefacht worden sei und Teuerungsraten, wie zuletzt vor Jahrzehnten zu Tage gefördert habe. Solcherart sei es zu einem massiven Schwenk der Geldpolitik der Notenbanken und dementsprechend auch zu einem "Comeback des Zinses" gekommen. Vor dem Hintergrund der kräftig erhöhten Leitzinsen und dem (verkündeten) Ausstieg aus den Wertpapierankaufprogrammen notieren würden etwa zehnjährige österreichische Staatsanleihen nunmehr bei 3,2% notieren, wohingegen sie Anfang 2022 noch knapp über 0% rentiert hätten. Zehnjährige US-Treasuries hätten im Vorjahr insgesamt um immerhin 233 Basispunkte auf nunmehr 3,83% zugelegt.