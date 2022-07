Für die aktuelle Woche deute sich auf der Unterseite ein erneuter Test der 3.387 Punktemarke an, die das Tief vom März dieses Jahres darstelle. Auf der Oberseite bilde die 200-Wochen-Linie bei 3.581 Punkten einen soliden Widerstand. Die Analysten der Fürst Fugger Privatbank sehen daher zunächst eine vorläufige Seitwärtsbewegung bei den stark gehandelten Preiszonen zwischen 3.581 und 3.387 Punkten. Fundamental betrachtet, dürfte die Veröffentlichung des Protokolls der Europäischen Zentralbank am Donnerstag Aufschluss darüber geben, ob sich die Anleger auf eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im September einstellen sollten. Da die aktuelle Inflation die Inflationsprognosen der EZB bereits übertreffe, sei von einer deutlicheren Anhebung auszugehen.



Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe in der vergangenen Woche um 1,3% konsolidiert. Er habe bei 31.097 Punkten geschlossen. Das unsichere Makroumfeld mit Sorgen über ein sich abschwächendes Wirtschaftswachstum bei gleichzeitig hoher Inflation und deshalb steigenden Zinsen habe auch in der Vorwoche belastet. So sei das Verbrauchervertrauen für Juni auf den tiefsten Stand seit März 2013 gefallen und habe die Inflationserwartungen auf 7,5% und auch die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe auf 2,89% gedrückt. Die US-Wirtschaft werde nach einem negativen Wachstum von -1,6% im ersten Quartal wohl auch im zweiten Quartal ein negatives Wachstum erzielen (nach den jüngsten Zahlen der Vorwoche werde -2,1% erwartet), so dass sie in eine Rezession abrutschen werde.



Relative Stärke habe man in defensiven Branchen, wie Energie (+1,3%), Versorgern (+4,1%), Gesundheit (+0,4%) und nichtzyklischer Konsum (+0,3%) gewesen, während die Technologie-Riesen und auch Halbleiter belastet hätten. Kurzfristig würden die US-Märkte technisch überhitzt wirken, so dass die Anaylsten in dieser Woche eher eine Fortsetzung der Konsolidierung erwarten und das Aufwärtspotenzial für begrenzt halten würden. Wünschenswert wäre, dass der Dow Jones in dieser Phase nur wenige Punkte abgebe. Dies wäre ein wichtiges Signal, dass unter der Oberfläche das Abwärtsmomentum weiter abnehme. Ein Test der Jahrestiefs im Bereich von 30.000 Punkten halten die Analysten der Fürst Fugger Privatbank in dieser Woche für gut möglich, gehen aber davon aus, dass sich dort wieder Käufer finden. Auf der Oberseite sei der nächste Widerstand die 38-Tage-Linie, die aktuell bei 31.673 Punkten verlaufe.



Der Bund-Future (ISIN: DE0009652644, WKN: 965264) notiere aktuell bei 150,09%-Punkten. Das sorge zumindest kurzfristig für Entspannung, nachdem der Bund-Future Mitte Juni knapp über der 140%-Punktemarke eine Trendwende eingeleitet habe. Die Notierung liege jetzt leicht über der 50-Tage-Linie und sei am oberen Bollinger-Band angekommen, sodass eine Seitwärtsbewegung nicht abwegig erscheine. Eine Fortführung der Aufwärtsbewegung sollte im Bereich von 155%-Punkten auf einen Widerstand treffen, da die 100-Tage-Linie sowie das 23,6% Fibonacci Retracement in dieser Zone zusammenlaufen würden. Fundamental betrachtet, werde die Inflationsdynamik in Europa und die Entschlossenheit der EZB diese zu bekämpfen, den weiteren Verlauf des Bund-Futures bestimmen.



Solange die skizzierten Belastungsfaktoren weiterhin zum Tragen kämen, erscheine eine ausgewogene Portfoliokonstruktion am sinnvollsten zu sein, da sich schnell ungeahnte Dynamiken entwickeln könnten. Die Aktienquote sollte sich im neutralen Bereich bewegen. (04.07.2022/ac/a/m)





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ging am Freitag bei 12.813 Punkten aus dem Handel und schloss die Woche mit einem Minus von 305 Punkten ab, berichten die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Damit habe der DAX das erste Halbjahr mit einem Verlust von knapp über 3.000 Punkten abgeschlossen. Die Mischung aus weiter steigenden Inflationsraten, überproportional stark anziehenden Leitzinsen sowie die Folgen des russischen Angriffskriegs und der Lieferkettenunterbrechungen würden auf den Kursen lasten. Hinzu kämen berechtigte Zweifel an den bisher noch relativ optimistischen Gewinnschätzungen. Erste Aufschlüsse darüber werde man mit dem Start der Quartalsberichtssaison Anfang Juli erhalten. Charttechnisch betrachtet, habe sich der DAX dem 0% Fibonacci Retracement bei 12.438 Punkten genähert, das mit dem Jahrestief vom 7. März korrespondiere. Diese strategisch wichtige Kaufzone stelle eine wichtige Unterstützungszone dar, die behauptet werden müsse, um keine dramatische Beschleunigung des Abwärtstrends auszulösen. Eine Rückeroberung der 13.000 Punktemarke wäre ein positives psychologisches Signal, das das Fundament für einen Sprung über die nächste strategische Widerstandszone bei der 200-Wochen-Linie bei 13.220 Punkten lege.Der EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) sei am Freitag mit einem Punktestand von 3.448 Punkten aus dem Handel gegangen und habe auf Wochensicht 2,41% abgegeben. Seit Jahresanfang habe der EURO STOXX 50 zur Jahresmitte sogar einen Kursverlust von 19,62% erzielt. Auf Sektorenebene hätten im ersten Halbjahr der Einzelhandes- und Technologiesektor die deutlichsten Kursverluste mit jeweils -36,59% und -32,41% erzielt. Trotz einer deutlichen Kurskorrektur innerhalb der letzten Wochen sei der Energiesektor mit einem Kursgewinn von 12,56% im ersten Halbjahr der dominierende Sektor. Charttechnisch betrachtet, sei der EURO STOXX 50 deutlich unter seine 200-Wochen-Linie bei 3.580 Punkten gefallen und habe im ersten Anlauf die Marke nicht wieder erobern können, sodass sich der negative Abwärtstrend verfestige.