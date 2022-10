Wie setze sich die Entwicklung in den nächsten Monaten fort? Tatsächlich könnte die Förderung noch etwas steigen. Russland habe angesichts seiner Quotenverfehlung einen Spielraum für eine Produktionserhöhung von rund 700.000 Barrel/Tag, ohne die Vereinbarung zu verletzen. Grundsätzlich gelte das auch für Angola und Nigeria, wobei hier offensichtlich strukturelle Gründe für die Zielverfehlung vorlägen, die sich nicht kurzfristig beheben lassen dürften. Insgesamt sei die Produktion der OPEC Plus nach oben bis Ende 2023 bei 41,856 Millionen Barrel/Tag gedeckelt und das sei durchaus ein Faktor, der die Ölpreise stütze.



Warum hätten sich Saudi-Arabien und Russland, die üblicherweise die treibenden Kräfte in der OPEC Plus seien, zu diesem Schritt entschlossen? Vordergründig seien dafür die fallenden Ölpreise verantwortlich. Tatsächlich seien nach jeder OPEC Plus-Sitzung seit Juni 2022 die Ölpreise weiter gefallen. Kumuliert und bis zum Vortag der vergangenen OPEC-Sitzung Anfang Oktober komme man auf einen Preisrückgang bei Brent von 22% auf 78 US-Dollar/Barrel, und das mitten in einer Energiekrise, bei der sich der Gaspreis in Deutschland und Großbritannien im gleichen Zeitraum verdoppelt habe. Durchaus verständlich, dass man da gegensteuern möchte, wenn man die Möglichkeit dazu habe.



Gleichzeitig dürfte aber auch der Plan der G7-Staaten sowie der Europäische Politischen Gemeinschaft (eine vom Französischen Präsidenten Emmanuel Macron 2022 ins Leben gerufene Organisation, die die EU und weitere 17 europäische Staaten umfasse) eine Rolle spielen, den Preis für russisches Erdöl zu deckeln. Hier sehe sich die OPEC Plus insgesamt einer Gefahr ausgesetzt und liefere mit der massiven Quotenkürzung eine erste Antwort. Vermutlich erhoffe man sich zwei Effekte: Erstens solle signalisiert werden, dass das Energieproblem durch derartige Maßnahmen eher noch verschärft werde und daher kontraproduktiv sei. Und zweitens dürfte es auch darum gehen, den Preis für Erdöl im Vorfeld der noch ausstehenden Entscheidung über das Niveau der Preisobergrenze nach oben zu katapultieren und so die Beschlussfindung über den Höchstpreis für russisches Erdöl zu beeinflussen.



Die USA, deren Präsident Joe Biden kürzlich in diplomatischer Mission Saudi-Arabien besucht habe, seien derweil "not amused" über die Nachricht der OPEC Plus. Zwar könnten die USA einen Großteil ihres Erdölverbrauchs von rund 20 Millionen Barrel/Tag aus der eigenen Produktion decken. Immerhin 5 Millionen Barrel/Tag an Rohöl würden aber immer noch importiert, rund eine Million komme dabei aus den OPEC-Staaten. So gesehen sei die USA weiterhin auf den Weltmarkt angewiesen und höhere Preise seien vor dem Hintergrund der hohen Inflation in den USA nicht willkommen. Denn letztere beeinträchtige die Chancen der Demokraten, die Mehrheit im Abgeordnetenhaus und im Senat bei den Zwischenwahlen Anfang November zu verteidigen. Zu allem Überfluss sei vorgesehen, dass die Freigabe von 1 Million Barrel/Tag aus der strategischen Erdölreserve per Ende Oktober eingestellt werde. Es sei durchaus möglich, dass Biden diese Maßnahme zumindest für ein paar Monate verlängere.



Darüber hinaus werde - mal wieder - der NOPEC-Gesetzentwurf aus der Schublade gezogen. Dieser Entwurf sehe vor, dass die Mitglieder des Ölkartells wegen des Verstoßes gegen das Wettbewerbsrecht von der amerikanischen Wettbewerbsbehörde angeklagt werden könnten. Bislang habe man von dieser auch geopolitisch sehr riskanten Maßnahme, der immer wieder diskutiert worden sei, abgesehen und werde sie vermutlich auch dieses Mal nicht ergreifen.



Dennoch stelle sich die Frage, ob Saudi-Arabien und Russland besonders klug agieren würden. Zum einen bestehe das Risiko, dass die Weltwirtschaft durch erneut steigende Energiepreise endgültig in eine Rezession gerate, was letztlich die Ölpreise fallen lassen würde, sodass die erhofften Einnahmesteigerungen ausfielen. Das Ergebnis könnte sogar noch schlechter ausfallen: Es würde weniger Öl gefördert werden und das Öl würde zu niedrigeren Preisen verkauft werden. Außerdem seien die langfristigen Schäden für diese Länder zu bedenken. Derzeit sei man in einer Situation der Stärke, weil fossile Brennstoffe knapp seien und viele OPEC-Länder auch über Erdgas verfügen würden, das seit dem Ausbruch des von Russland gestarteten Krieges in den Industrieländern heiß begehrt sei.



Dadurch aber, dass die Abhängigkeit des Westens von den Erdölexporteuren im Nahen Osten so ostentativ für die Durchsetzung der eigenen Interessen genutzt werde, steige der Anreiz in Europa nochmal zusätzlich (Russland habe hier ja ohnehin schon ein radikales Umdenken ausgelöst), den Übergang zu mehr Energieunabhängigkeit zu beschleunigen. Früher als erwartet - nämlich dann, wenn der massive Ausbau erneuerbarer Energien die OPEC Plus ihrer Preismacht beraube - könnten Saudi-Arabien und ihre Partnerländer vor einem Scherbenhaufen ihrer Öldiplomatie stehen. (06.10.2022/ac/a/m)







