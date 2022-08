- Umgekehrt stellten sozioökonomische Faktoren für die acht bestplatzierten Länder und 15 der 20 bestplatzierten Länder die größte Herausforderung für den Markt dar. Zu diesen Faktoren gehören Größe und Demografie der Bevölkerung, Todes- und Genesungsraten im Zusammenhang mit Covid-19 und die Arbeitslosenquote.



Die Daten bieten einen ersten detaillierten Einblick in die Auswirkungen von Covid auf viele Länder und Regionen in der ganzen Welt und geben gleichzeitig Hinweise auf die mögliche Richtung, in die sich die Länder nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine bewegen werden - auch wenn die längerfristigen Auswirkungen noch nicht abzusehen sind.



Dr. Appadu erklärte:



"Der M&A Attractiveness Index Score untersucht, wo sich die Investitionstätigkeit am stärksten konzentriert, und sagt regionale Trends voraus.



Seit unserem ersten Bericht im Jahr 2009 haben wir die Methodik weiterentwickelt und verbessert, um eine größere Genauigkeit im Einklang mit den sich verändernden Marktkräften auf der ganzen Welt zu erreichen. In diesem Jahr ist es uns gelungen, die Auswirkungen von Covid-19 in unsere Modellierung einzubeziehen, um die Gewinner und Verlierer der Pandemie genauer betrachten zu können.



Interessanterweise haben die europäischen Länder seit dem Beginn der Pandemie ein gemischtes Schicksal erlitten. Trotz stetiger Fortschritte in der Rangliste scheint Covid Deutschland (8), Spanien (13) und Italien (32) - die alle in verschiedenen Stadien der Pandemie zu Coronavirus-Hotspots erklärt wurden - aufzuhalten.



Sektorspezifische Aspekte sind ebenfalls wichtig: Technologie und Gesundheitswesen waren während der Pandemieabwehr sehr gefragt, während das Gastgewerbe, der Tourismus und die Freizeitindustrie im Allgemeinen unter dem Investitionsmangel zu leiden hatten. Länder und Regionen, die in der Lage waren, Investitionen in den erstgenannten Sektoren anzuziehen, waren immer gut positioniert, um besser abzuschneiden als diejenigen, die sich auf die letztgenannten Sektoren spezialisiert hatten.



Mit Spannung erwarten wir, wie sich die globalen Muster weiter entwickeln, insbesondere im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen in der Ukraine".



Methodik



Der Index wurde entwickelt, um die Fähigkeit eines Landes zu bewerten, M&A-Aktivitäten anzuziehen und aufrechtzuerhalten. Er ist ein gewichteter Durchschnittswert aus 21 Indikatoren, die sich in sechs Faktorgruppen zusammenfassen lassen: Regulatorische und politische Faktoren, wirtschaftliche und finanzielle Faktoren, technologische Faktoren, sozioökonomische Faktoren, Infrastrukturen und Vermögenswerte sowie ökologische und soziale Faktoren und Governance. Um die endgültige Punktzahl für jedes Land zu erhalten, werden 75 Prozent des Indexes gewichtet, die restlichen 25 Prozent nach den inländischen und grenzüberschreitenden M&A-Aktivitäten des jeweiligen Jahres. (10.08.2022/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Laut dem jüngsten M&A Attractiveness Index Score, der vom Mergers and Acquisitions Research Centre (MARC) der Bayes Business School (ehemals Cass) veröffentlicht wurde, ist das Vereinigte Königreich nun das Top-Ziel in Europa für eingehende und inländische Investitionen, so City, University of London, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die jüngste jährliche Rangliste - die erste, die die tatsächlichen Auswirkungen der Covid-Pandemie auf die einzelnen Länder als Ziele für ausländische Direktinvestitionen berücksichtigt - vergleicht die Geschäftsaktivitäten und die Attraktivität für Investoren von 148 Ländern weltweit.Der von Dr. Naaguesh Appadu, Research Fellow bei Bayes, erstellte Bericht enthält auch zusätzliche Analysen zu den Chancen und Herausforderungen, mit denen die Länder konfrontiert sind, einschließlich der Tatsache, dass Investoren beim Abschluss von Geschäften immer häufiger ökologische, soziale und Governance-Aspekte (ESG) berücksichtigen, sowie der Bedeutung starker nationaler Infrastrukturen.Die neuesten Daten enthalten auch eine Rangliste für Länder, die Covid in ihrer Methodik nicht berücksichtigen, was eine Momentaufnahme der Auswirkungen der Pandemie auf Investitionsentscheidungen in der ganzen Welt ermöglicht.Hier sind die wichtigsten Ergebnisse des Berichts:- Die Reaktionen der europäischen Länder fielen insgesamt unterschiedlich aus: Frankreich verbesserte sich um sechs Plätze auf den sechsten Rang, während Deutschland um vier Plätze auf den achten Platz abrutschte. Italiens allmählicher Abstieg in der jährlichen Rangliste wurde mit einem Anstieg um drei Plätze auf Platz 32 gestoppt, wäre aber ohne die Auswirkungen von Covid auf Platz 26 gestiegen. Spanien, das wie Italien in der Anfangsphase ein Hotspot für die Ausbreitung des Virus war, verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahr um fünf Plätze auf Platz 13, wäre aber ohne die Pandemie ebenfalls höher (9).- Fidschi (12 Plätze nach oben auf Platz 46), Brunei (11 Plätze nach oben auf Platz 30), Australien (10 Plätze nach oben auf Platz 11) und Mauritius (10 Plätze nach oben auf Platz 50) sind die größten Aufsteiger in der Liste, was ein Aufstreben in Südostasien zeigt. Alle vier Länder sowie Neuseeland (Platz 15) rangieren auch deutlich höher, als sie es ohne Berücksichtigung von Covid getan hätten - ein Zeichen für das große Vertrauen der Investoren in die strengeren nationalen Maßnahmen, die von jedem Land ergriffen wurden.- Fortschritte in Bezug auf ESG-Belange werden von vielen der 20 bestplatzierten Länder als größte Stärke angesehen, wobei die Infrastruktur und die Qualität der Vermögenswerte als die wichtigsten Merkmale hinter den drei bestplatzierten Ländern (Vereinigte Staaten, Singapur, Vereinigtes Königreich) genannt werden.