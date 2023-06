Börsenplätze Unity Software-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Unity Software-Aktie:

39,90 EUR +3,19% (28.06.2023, 18:53)



NYSE-Aktienkurs Unity Software-Aktie:

43,234 USD +2,02% (28.06.2023, 18:55)



ISIN Unity Software-Aktie:

US91332U1016



WKN Unity Software-Aktie:

A2QCFX



Ticker-Symbol Unity Software-Aktie:

US3



NYSE-Symbol Unity Software-Aktie:

U



Kurzprofil Unity Software Inc.:



Unity Software Inc. (Unity) (ISIN: US91332U1016, WKN: A2QCFX, Ticker-Symbol: US3, NYSE-Symbol: U) ist eine Plattform für die Erstellung und den Betrieb interaktiver, dreidimensionaler Echtzeit-Inhalte. Die Plattform des Unternehmens umfasst "Create Solutions" und "Operate Solutions", die es den Kunden ermöglichen, ihre Inhalte über eine Reihe von Drittanbieter-Plattformen für die Verbreitung von Inhalten zu erstellen, zu betreiben und zu monetarisieren. Es bietet eine Reihe von Softwarelösungen für Mobiltelefone, Tablets, Computer, Konsolen sowie Augmented- und Virtual-Reality-Geräte. Mit Unity erstellte Inhalte werden in Echtzeit erstellt und passen sich so dem Verhalten und dem Feedback der Nutzer an. Die Create Solutions von Unity werden von Autoren, Entwicklern, Designern, Ingenieuren und Architekten verwendet, um interaktive 2D- und 3D-Inhalte zu erstellen. Die Produkte Unity Ads und Unity IAP (In-App Purchases) helfen Entwicklern, das Umsatzpotenzial ihrer Inhalte zu erhöhen. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Bereitstellung von Inhalten und die Backend-Verwaltung, wie z. B. Multiplay für das Multiplayer-Hosting in Spielen oder Vivox für die Spieler-zu-Spieler-Kommunikation in Spielen. (28.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unity Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unity Software Inc. (ISIN: US91332U1016, WKN: A2QCFX, Ticker-Symbol: US3, NYSE-Symbol: U) unter die Lupe.Künstliche Intelligenz-Technologien würden in den verschiedensten Bereichen immer mehr Einkehr halten. So auch bei Unity, einem amerikanischen Betreiber von dreidimensionalen Echtzeit-Inhalten. Die Amerikaner hätten am Dienstag einen neuen KI-Marktplatz angekündigt. Wie sei diese Nachricht an der Wall Street angekommen?Nach der jüngst bekannt gegebenen Kooperation mit Apple in Bezug auf die neue Vision Pro Brille habe die Ankündigung eines neuen KI-Marktplatzes im Unity Asset Store zu einer Kursexplosion bei der Aktie geführt. Mehr als 15 Prozent habe die Aktie zum Ende des Handels am Dienstag in den USA zulegen können.Ziel der neuen KI-Technologie sei die Beschleunigung bei der Entwicklung von Spielen. Darüber hinaus sollten weitere KI-Tools die Entwickler in ihrer Arbeit maßgeblich unterstützen. Unity sehe derzeit eine wachsende Nachfrage nach KI-Tools und erwarte, dass der Einfluss von KI im Gaming-Bereich riesig sein werde.Unity Software ist sicherlich ein zukunftsträchtiges Unternehmen, allerdings nur für mutige und spekulative Anleger einen Blick wert, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link