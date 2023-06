Börsenplätze Unity Software-Aktie:



Kurzprofil Unity Software Inc.:



Unity Software Inc. (Unity) (ISIN: US91332U1016, WKN: A2QCFX, Ticker-Symbol: US3, NYSE-Symbol: U) ist eine Plattform für die Erstellung und den Betrieb interaktiver, dreidimensionaler Echtzeit-Inhalte. Die Plattform des Unternehmens umfasst "Create Solutions" und "Operate Solutions", die es den Kunden ermöglichen, ihre Inhalte über eine Reihe von Drittanbieter-Plattformen für die Verbreitung von Inhalten zu erstellen, zu betreiben und zu monetarisieren. Es bietet eine Reihe von Softwarelösungen für Mobiltelefone, Tablets, Computer, Konsolen sowie Augmented- und Virtual-Reality-Geräte. Mit Unity erstellte Inhalte werden in Echtzeit erstellt und passen sich so dem Verhalten und dem Feedback der Nutzer an. Die Create Solutions von Unity werden von Autoren, Entwicklern, Designern, Ingenieuren und Architekten verwendet, um interaktive 2D- und 3D-Inhalte zu erstellen. Die Produkte Unity Ads und Unity IAP (In-App Purchases) helfen Entwicklern, das Umsatzpotenzial ihrer Inhalte zu erhöhen. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Bereitstellung von Inhalten und die Backend-Verwaltung, wie z. B. Multiplay für das Multiplayer-Hosting in Spielen oder Vivox für die Spieler-zu-Spieler-Kommunikation in Spielen. (07.06.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unity Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unity Software Inc. (ISIN: US91332U1016, WKN: A2QCFX, Ticker-Symbol: US3, NYSE-Symbol: U) unter die Lupe.Mit der Präsentation von Apples neuem Meisterwerk, der Apple Vision Pro Brille, habe das Unternehmen von Thomas Cook für jede Menge Aufmerksamkeit gesorgt. Apple habe die Zusammenarbeit mit Unity Software bei der Integration von 3D-Apps in die Brille bestätigt - sei das die Wende für die Aktie?Die Nachricht habe für ein wahres Kursfeuerwerk bei der Unity Software-Aktie gesorgt. Diese habe zeitweise mehr als 15 Prozent zugelegt und somit für den größten Kurssprung der Aktie seit dem Börsengang des Spiele- und Softwareentwicklers im September 2020 gesorgt. Seitdem habe sich die Aktie eher enttäuschend entwickelt und habe mehr als 50 Prozent seit der Erstnotiz an Wert verloren.Die Analysten von Morgan Stanley würden die Kooperation positiv beurteilen. Vorteile für Unity würden allerdings nach einiger Zeit erst zum Tragen kommen und davon abhängen, wie erfolgreich der Verkauf der Apple-Brille sein werde. Unity dürfte bei der Erstellung neuer Inhalte für die Vision Pro auch in der Zukunft bevorzugter Partner von Apple sein, so die Analysten.Nur mutige und spekulative Anleger steigen mit Stoppkurs 25 Dollar ein, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link