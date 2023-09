unter folgendem Link.



Börsenplätze Unity Software-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Unity Software-Aktie:

34,06 EUR +1,44% (15.09.2023, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Unity Software-Aktie:

36,32 USD +1,71% (15.09.2023, 22:00)



ISIN Unity Software-Aktie:

US91332U1016



WKN Unity Software-Aktie:

A2QCFX



Ticker-Symbol Unity Software-Aktie:

US3



NYSE-Symbol Unity Software-Aktie:

U



Kurzprofil Unity Software Inc.:



Unity Software Inc. (Unity) (ISIN: US91332U1016, WKN: A2QCFX, Ticker-Symbol: US3, NYSE-Symbol: U) ist eine Plattform für die Erstellung und den Betrieb interaktiver, dreidimensionaler Echtzeit-Inhalte. Die Plattform des Unternehmens umfasst "Create Solutions" und "Operate Solutions", die es den Kunden ermöglichen, ihre Inhalte über eine Reihe von Drittanbieter-Plattformen für die Verbreitung von Inhalten zu erstellen, zu betreiben und zu monetarisieren. Es bietet eine Reihe von Softwarelösungen für Mobiltelefone, Tablets, Computer, Konsolen sowie Augmented- und Virtual-Reality-Geräte. Mit Unity erstellte Inhalte werden in Echtzeit erstellt und passen sich so dem Verhalten und dem Feedback der Nutzer an. Die Create Solutions von Unity werden von Autoren, Entwicklern, Designern, Ingenieuren und Architekten verwendet, um interaktive 2D- und 3D-Inhalte zu erstellen. Die Produkte Unity Ads und Unity IAP (In-App Purchases) helfen Entwicklern, das Umsatzpotenzial ihrer Inhalte zu erhöhen. Das Unternehmen bietet Lösungen für die Bereitstellung von Inhalten und die Backend-Verwaltung, wie z. B. Multiplay für das Multiplayer-Hosting in Spielen oder Vivox für die Spieler-zu-Spieler-Kommunikation in Spielen. (16.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Unity Software-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Unity Software Inc. (ISIN: US91332U1016, WKN: A2QCFX, Ticker-Symbol: US3, NYSE-Symbol: U) unter die Lupe.Der Markt für Konsolenspiele und mobile Games sei hart umkämpft. Doch es gebe hier noch Werte, die jede Menge Potenzial hätten. Das meine zumindest die Bank of America. Die Aktie von Unity Software könne nach Ansicht der Analysten von einer Welle mobiler Spiele profitieren und einen enormen Aufschwung erleben. In einer Mitteilung vom heutigen Freitag habe die US-Bank die Unity Software-Aktie von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 46 auf 56 USD angehoben. Basierend auf dem Schlusskurs vom Donnerstag von 35,71 USD entspreche dies einem potenziellen Gewinn von 56,80 USD. Und das, obwohl die Unity Software-Aktie seit Jahresbeginn bereits um rund 25% gestiegen sei."Der Aktionär": Unity Software sei sicherlich eine zukunftsträchtige Story, allerdings v.a. für spekulative Anleger einen Blick wert. Das noch junge Unternehmen aus San Francisco notiere erst seit September 2020 an der Börse. Entsprechend überschaubar sei auch die technische Aussagekraft des Charts, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2023)