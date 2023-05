NYSE-Aktienkurs United States Steel:

21,70 USD -0,55% (22.05.2023, 22:00)



ISIN United States Steel:

US9129091081



WKN United States Steel:

529498



Ticker-Symbol United States Steel:

USX1



NYSE-Symbol United States Steel:

X



Kurzprofil United States Steel Corporation:



Die United States Steel Corporation (U.S. Steel) (ISIN: US9129091081, WKN: 529498, Ticker-Symbol: USX1, NYSE-Symbol: X) ist ein integrierter Stahlproduzent, der in Nordamerika und Europa Stahlprodukte, einschließlich Flachwalz- und Röhrenprodukte, herstellt und verkauft. Zu den Aktivitäten des Unternehmens in den Vereinigten Staaten gehören auch Eisenerz- und Koksproduktionsanlagen sowie Immobiliengeschäfte. Zu den Aktivitäten in Europa gehören auch Koks-Produktionsanlagen. (23.05.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - United States Steel-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities starten die Coverage der Aktie von United States Steel Corporation (U.S. Steel) (ISIN: US9129091081, WKN: 529498, Ticker-Symbol: USX1, NYSE-Symbol: X) mit dem Rating "neutral".J.P. Morgan habe den nordamerikanischen Stahlsektor gestartet vor dem Hintergrund eines vorsichtigen kurzfristigen Ausblicks für den Bausektor und einer "Flut" von neuen Kapazitäten, die auf den Markt kämen. Dennoch sehe das Unternehmen "Lichtblicke" in einem "konsolidierteren und strukturell verbesserten" Sektor nach zwei Jahren mit außergewöhnlich hohen Erträgen, mit mittel- und längerfristigen Nachfragetreibern, die aus der Erholung der Automobilindustrie nach dem COVID und der günstigen politischen Unterstützung im Zusammenhang mit der Energiewende, der Infrastruktur und dem Onshoring stammen würden. Da das Unternehmen jedoch davon ausgehe, dass in den nächsten sechs bis zwölf Monaten ein zyklischer Abschwung wahrscheinlich sei, sei es mit seiner Einschätzung des Sektors vorsichtig.Die Analysten von J.P. Morgan Securities leiten die Coverage für die Aktie von United States Steel mit "neutral" und dem Kursziel von 24 USD ein. (Analyse vom 23.05.2023)Börsenplätze United States Steel-Aktie:Tradegate-Aktienkurs United States Steel:20,125 EUR +0,27% (23.05.2023, 10:04)