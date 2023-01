Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (17.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger das aktuelle Kursniveau der Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) noch zum Einstieg nutzen.IONOS habe am Dienstag Pläne für einen Börsengang ("IPO") veröffentlicht. Die Aktien sollten, unter Berücksichtigung des Marktumfelds, im ersten Quartal 2023 im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert werden. Der Börsengang werde voraussichtlich aus dem Angebot existierender, von United Internet und Warburg Pincus gehaltener Aktien, bestehen.United Internet werde nach Abschluss des geplanten Börsengangs eine Mehrheitsbeteiligung an IONOS behalten. Mit dem angestrebten Streubesitz solle ein liquider Markt für die Aktien der IONOS Group geschaffen werden.Achim Weiß, CEO der IONOS Group SE, sage: "Der geplante Börsengang markiert ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte von IONOS. Unser Web Presence- und Productivity-Geschäft hat sich über viele Jahre hinweg bewährt und das Cloud Solutions-Geschäft wächst sehr schnell und trägt sich bereits selbst. Auf Basis unseres starken Finanzprofils erwarten wir, dass der Börsengang uns dabei unterstützen wird, sowohl die Attraktivität unserer in vielen Ländern bereits sehr bekannten Marke weiter auszubauen als auch unsere Position als führender europäischer Partner für die Digitalisierung von KMU und leistungsfähiger Cloud-Anbieter weiter zu stärken."Ralph Dommermuth, Vorsitzender des Aufsichtsrats der IONOS Group SE und Vorstandsvorsitzender der United Internet AG, sage: "Nach dem starken Wachstum und der erfolgreichen Entwicklung in den vergangenen Jahren ist ein Börsengang der nächste logische Schritt für IONOS. Als eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen würde IONOS über eine größere Flexibilität verfügen."Anleger können das aktuelle Kursniveau noch zum Einstieg nutzen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur United Internet-Aktie. (Analyse vom 17.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)