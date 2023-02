Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

22,04 EUR +1,75% (07.02.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

21,63 EUR +0,14% (07.02.2023, 17:35)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (07.02.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Der Montabaurer Konzern könne beim Börsengang seiner Webhosting-Tochter Ionos nur den Minimalerlös einfahren. Zum Preis von 18,50 Euro je Schein würden die Aktien platziert, wie United Internet am Dienstagabend mitgeteilt habe. Das entspreche dem unteren Ende der angepeilten Spanne, die im Höchstfall 22,50 Euro je Papier vorgesehen habe.Einschließlich Mehrzuteilungsoption umfasse die Offerte bis zu 24,15 mio. Aktien des Webhosting-Spezialisten. United Internet winke damit ein Bruttoerlös von 336 Mio. Euro, das gesamte Platzierungsvolumen liege bei 447 Mio. Euro. Der Mehrheitseigner United Internet und der Finanzinvestor Warburg Pincus müssten sich also mit deutlich weniger zufriedengeben als erhofft. Mit der Ausgabe von rund 17,3% der Anteile hätten die Alteigentümer zusammen bis zu 543 Mio. Euro Erlös im Visier gehabt. Die Gesamtbewertung des Unternehmens liege damit bei 2,5 Mrd. Euro und falle in etwa nur halb so groß aus wie noch im Dezember spekuliert. Allerdings hätten die Eigentümer bereits Ende Januar nur noch bis zu 3,4 Mrd. Euro anvisiert. Der erste Handelstag für die Ionos-Aktien sei am Mittwoch im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze United Internet-Aktie: