Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze United Internet-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

16,68 EUR +4,91% (03.08.2023, 10:03)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

16,98 EUR +6,52% (03.08.2023, 09:48)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (03.08.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Die Bekanntgabe einer Kooperation mit Vodafone ( ISIN GB00BH4HKS39 WKN A1XA83 ) habe den Aktien von United Internet und 1&1 am Mittwoch einen zweistelligen Kurssprung beschert, bei United Internet seien es 17 Prozent gewesen. Am Donnerstag würden auch die Zahlen zu überzeugen wissen, entsprechend würden die Aktien im frühen Handel weiter zulegen. Viele Kunden hätten neu hinzugewonnen werden können.United Internet habe im ersten Halbjahr ein deutliches Plus an Neukunden verzeichnet. Die Zahl kostenpflichtiger Kundenverträge sei um 490.000 auf knapp 28 Millionen gestiegen, habe die 1&1-Mutter am Donnerstag in Montabaur mitgeteilt. Dabei habe 1&1 180.000 Kunden von sich überzeugen können - deutlich mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Sie komme nun auf fast 16 Millionen Kundenverträge. Auch die Webhosting-Tochter IONOS ( ISIN DE000A3E00M1 WKN A3E00M ) habe Verträge hinzugewonnen.Auf Konzernebene sei der Umsatz von United Internet im ersten Halbjahr um 4,4 Prozent auf rund 3 Milliarden Euro geklettert. Davon seien 670 Millionen Euro als um Sondereffekte bereinigte EBITDA übrig geblieben - 1,9 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum.Die Telekommunikationstochter 1&1 habe ihren Erlös zwischen Januar und Juni um 2,1 Prozent auf knapp 2 Milliarden Euro gesteigert, während das bereinigte operative Ergebnis um 2,2 Prozent auf knapp 393 Millionen Euro gewachsen sei. Die bisherigen Jahresziele für United Internet und 1&1 habe der Vorstand bestätigt.Anleger warten deshalb weiter an der Seitenlinie ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur United Internet-Aktie. (Analyse vom 03.08.2023)Mit Material von dpa-AFX