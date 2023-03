Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

18,325 EUR -1,85% (10.03.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

18,345 EUR -1,64% (10.03.2023, 17:35)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (11.03.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internetdienstleisters United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, Nasdaq OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Bei United Internet stünden wichtige personelle Veränderungen an. Zum Monatswechsel bekomme der MDAX-Konzern u.a. einen neuen Finanzvorstand. Zum 1. April werde Ralf Hartings bei United Internet Martin Mildner als Finanzvorstand ablösen. Mildner verlasse das Unternehmen auf eigenen Wunsch und wolle sich nach dem erfolgreichen Ionos-IPO auch künftig auf die strategische Steuerung von Portfoliounternehmen konzentrieren.Hartings sei zuvor seit 2021 Finanzvorstand der Konsumenten-Sparte 1&1 Mail und Media gewesen, in der United Internet u.a. die Marken GMX und Web.de bündele. Zuvor sei er bereits für die Konkurrenten Vodafone und Verizon Wireless tätig gewesen.Neu in den Vorstand rücke zudem auch Markus Huhn. Der Finanzchef der Tochter 1&1 solle ebenfalls ab 1. April zusätzlich zu den jetzigen Aufgaben auch die konzerninternen Dienstleistungen, die sogenannten Shared Services verantworten. Bisher sei auch hier der scheidende Finanzchef Mildner zuständig gewesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: