Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (20.12.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Die Aktie von United Internet habe am Dienstagabend noch deutlich zulegen können. Auf der Handelsplattform Tradegate sei es mehr als 2% nach oben auf 20,40 Euro gegangen. Das Papier habe dabei von Aussagen des Unternehmens zum kommenden Geschäftsjahr profitiert. United Internet rechne für 2024 mit einem weiteren Umsatz- und Gewinnanstieg. Auch im kommenden wolle die Gesellschaft weiter stark investieren, v.a. in den Ausbau ihres Glasfasernetzes und ihres Mobilfunknetzes.Die Aktie von United Internet habe sich in den vergangenen Monaten deutlich nach oben bewegen und damit den massiven Abwärtstrend seit 2020 beenden können. Das Unternehmen müsse aber noch deutlich Gas geben, um das Vertrauen der Anleger vollends zurückzugewinnen. Aus charttechnischer Sicht wäre der Sprung über das November-Hoch bei 21,50 Euro sowie anschließend über das Jahreshoch bei 22,87 Euro ein wichtiges positives Signal, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2023)Börsenplätze United Internet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:20,40 EUR +2,10% (19.12.2023, 22:26)