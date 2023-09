Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

19,79 EUR -0,45% (15.09.2023, 16:00)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

19,80 EUR -0,35% (15.09.2023, 15:49)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit rund 27 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und 40 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit über 10.000 Mitarbeitern, ca. 3.600 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 67 Mio. Kunden-Accounts. (15.09.2023/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Neben dem vor der Übernahme stehenden Linux-Spezialisten SUSE seien United Internet und die Tochter 1&1 seit Anfang August die klaren Top-Performer im SDAX. In der laufenden Woche habe die Kursrally noch einmal Fahrt aufgenommen. Das Ende der Fahnenstange sei aber noch lange nicht erreicht, wenn es nach Warburg-Analyst Simon Stippig gehe.Nach der jüngsten Roadshow des Unternehmens sehe der Experte sich in seiner positiven Einschätzung bestätigt. United Internet sei insgesamt gesund, die Geschäfte würden rund laufen. Mit seinem Kursziel von 40 Euro sehe Stippig auf dem aktuellen Niveau Verdopplungspotenzial. Das Votum laute "buy".Das hohe Kursziel von Warburg sei bei United Internet erneut Wasser auf die Mühlen der Bullen. Bereits Anfang August habe der Roaming-Coup mit Vodafone für einen deutlichen Kursanstieg gesorgt. Die Pläne der Bundesnetzagentur, auf eine milliardenschwere Frequenzauktion zu verzichten, hätten der Aktie dann in dieser Woche weiteren Schwung verliehen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.09.2023)Börsenplätze United Internet-Aktie: