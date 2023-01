Tradegate-Aktienkurs United Internet-Aktie:

21,79 EUR +1,54% (16.01.2023, 13:41)



XETRA-Aktienkurs United Internet-Aktie:

21,74 EUR +1,78% (16.01.2023, 13:19)



ISIN United Internet-Aktie:

DE0005089031



WKN United Internet-Aktie:

508903



Ticker-Symbol United Internet-Aktie:

UTDI



NASDAQ OTC-Symbol United Internet-Aktie:

UDIRF



Kurzprofil United Internet AG:



Die United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) ist mit über 26 Mio. kostenpflichtigen Kundenverträgen und über 39 Mio. werbefinanzierten Free-Accounts ein führender europäischer Internet-Spezialist. Kern von United Internet ist eine leistungsfähige "Internet-Fabrik" mit ca. 9.900 Mitarbeitern, ca. 3.200 davon in Produkt-Management, Entwicklung und Rechenzentren. Neben einer hohen Vertriebskraft über etablierte Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel steht United Internet für herausragende Operational Excellence bei weltweit rund 66 Mio. Kunden-Accounts. (16.01.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - United Internet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der United Internet AG (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI, NASDAQ OTC-Symbol: UDIRF) unter die Lupe.Noch am Freitag hätten Gerüchte über einen zeitnahen Börsengang der Tochter Ionos bei United Internet nur kurzzeitig für Euphorie gesorgt. Zu Wochenbeginn könne der MDAX-Titel allerdings weiter zulegen. Schwung gebe es vom Analysehaus Warburg, das in einer neuen Studie noch sehr viel Potenzial für den Internetdienstleister sehe.Analyst Simon Stippig rechne nun ebenfalls mit einem früher als gedachten Börsengang von Ionos und habe das Kursziel bei 53 Euro bestätigt - das liege rund 150 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Angesichts der guten Marktbedingungen könnte die Bewertung höher ausfallen als gedacht.Eine Bewertung von wie zuletzt berichtet fünf Milliarden Euro würde bei Ionos einem EV/EBITDA-Multiplikator von 12,3 für das Geschäftsjahr 2021 entsprechen, so Stippig. Zum Vergleich: Der Wettbewerber GoDaddy sei seit 2017 im Durchschnitt mit dem 18- bis 25fachen EV/EBITDA bewertet worden - und im Dezember 2022 noch zu einem 14,5fachen. Der Analyst spekuliere zudem, ob United Internet mit einem Aktienrückkauf oder einer Sonderdividende die erhaltenen Mittel an die Aktionäre zurückführen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze United Internet-Aktie: